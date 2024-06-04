Пензенцев удивляет указатель «Пермь» у здания аэропорта

04.06.2024 | 19:47

На прошлой неделе у здания Пензенского аэропорта появился дорожный указатель с надписью «Пермь». Шуточный, но очень похожий на настоящий. С тех пор он приводит в недоумение прилетающих.

«Сегодня приехала домой и не поняла шутку. Только потом мне объяснили, что это местный ответ на граффити из Перми. Оригинально», - рассказала «ПензаИнформ» горожанка.

Давно известно, что Пензу часто путают с Пермью. В мае в уральском городе решили пошутить на эту тему. Местные художники создали граффити для пассажиров, прибывающих в Пермь. Огромная надпись гласит: «Добро пожаловать в Пензу!»

Арт-объект появился рядом с аэропортом «Большое Савино», на территории бывшего музея авиации на шоссе Космонавтов. Он находится на траектории полета воздушных судов при их посадке.

На указателе в Пензе хоть и мелким шрифтом, но все же конкретизируется, что до Перми 1 180 километров.

Жители других регионов России часто не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром, хотя даже известный шоумен Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

В 2022 году популярная молодежная певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была давать концерт, прилетела в Пермь. Организатор перепутал города и купил билет не туда.

В 2016-м певец Стас Пьеха после выступления в Пензе решил поблагодарить поклонников на своей странице в соцсети. «Пермь! Благодарность и Любофф», - написал он, выложив снимок на фоне рукоплескавшего зала. Когда обиженные подписчики указали ему на ошибку, он исправил ее и поставил три улыбающихся смайлика.