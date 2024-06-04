Сетевое издание|18+|Вторник|4 июн 2024|21:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцев удивляет указатель «Пермь» у здания аэропорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На прошлой неделе у здания Пензенского аэропорта появился дорожный указатель с надписью «Пермь». Шуточный, но очень похожий на настоящий. С тех пор он приводит в недоумение прилетающих.

Пензенцев удивляет указатель «Пермь» у здания аэропорта

«Сегодня приехала домой и не поняла шутку. Только потом мне объяснили, что это местный ответ на граффити из Перми. Оригинально», - рассказала «ПензаИнформ» горожанка.

Пензенцев удивляет указатель «Пермь» у здания аэропорта

Давно известно, что Пензу часто путают с Пермью. В мае в уральском городе решили пошутить на эту тему. Местные художники создали граффити для пассажиров, прибывающих в Пермь. Огромная надпись гласит: «Добро пожаловать в Пензу!»

Арт-объект появился рядом с аэропортом «Большое Савино», на территории бывшего музея авиации на шоссе Космонавтов. Он находится на траектории полета воздушных судов при их посадке.

На указателе в Пензе хоть и мелким шрифтом, но все же конкретизируется, что до Перми 1 180 километров.

Жители других регионов России часто не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром, хотя даже известный шоумен Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

В 2022 году популярная молодежная певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была давать концерт, прилетела в Пермь. Организатор перепутал города и купил билет не туда.

В 2016-м певец Стас Пьеха после выступления в Пензе решил поблагодарить поклонников на своей странице в соцсети. «Пермь! Благодарность и Любофф», - написал он, выложив снимок на фоне рукоплескавшего зала. Когда обиженные подписчики указали ему на ошибку, он исправил ее и поставил три улыбающихся смайлика.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте