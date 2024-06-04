В Пензенской области восстановят сгоревшую усадьбу

04.06.2024 | 20:31

В селе Старая Потловка Колышлейского района планируется восстановить деревянный усадебный дом помещиков Рихтеров. Он является объектом культурного наследия, что дает основания включить его в государственный реестр памятников истории и культуры, подлежащих обязательному сохранению.

В августе 2015 года огонь уничтожил здание усадьбы с восстанавливаемым храмом святой Аллы, который Рихтеры возвели в 1901 году после смерти пятилетней дочери Аллы. Волонтеры принялись за реконструкцию святыни, за реставрацию выступали известные артисты. Работы прекращались на время эпидемии коронавируса.

Теперь решено воссоздать сам помещичий дом. Специализированная проектная документация уже готова. Она учитывает архитектурные и конструктивные характеристики, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов, пространственно-планировочную структуру интерьеров.

Как пояснили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, усадьба представляет собой одноэтажное Г-образное здание с террасой, мансардой и многоскатной железной крышей.

Воссоздания требует как архитектура, так и декоративное оформление исторического внешнего облика здания конца XIX века: фронтон, резной карниз с орнаментом, наличники и другие элементы.

Фото сделано до пожара 2015 года.