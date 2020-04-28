Сетевое издание|18+|Вторник|28 апр 2020|12:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области один район до сих пор не попал в сводку по COVID-19

Печать

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что в Пензенской области остался только один район, у жителей которого не регистрировали заражение коронавирусом. Речь идет о Неверкинском.

«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин накануне.

27-го числа ни Неверкино, ни Башмаково в список населенных пунктов с новыми случаями заболевания так и не попали, а вот 28-го один из топонимов стал фигурировать в статистике.

По данным на эту дату, в регионе зафиксировано 322 случая заболевания коронавирусом. 39 из них подтвердились за последние сутки.

«География: Пенза, Белинский, Золотаревка, Воскресеновка, Засечное Пензенского района, село Линевка Лунинского района, Мокшан, село Пригородное Сердобского района, Верхний Ломов, Колышлей, село Субботино Никольского района, Башмаково, Тамала, Чемодановка Бессоновского района, Заречный», - уточнили в оперштабе.

По словам Александра Никишина, после того как результаты всех уже направленных в лаборатории тестов будут получены, в регионе не останется районов, где бы не было выявленных больных.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

село Линевка Лунинского района... такого села , журналюги, там не было и нет. Высасывают из пальца.

Гость||

Надо завезти, как же так целый район и не охвачен безмерной заботой нашего правительства.

Гость||

Нам это не больше интересно .

Гость||

Липовка есть в Лунинском районе. Там заболевшие?

Гость||

Нет Сосновоборска ни в живых, ни в мертвых.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте