В Пензенской области один район до сих пор не попал в сводку по COVID-19

28.04.2020 | 11:55

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что в Пензенской области остался только один район, у жителей которого не регистрировали заражение коронавирусом. Речь идет о Неверкинском.

«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин накануне.

27-го числа ни Неверкино, ни Башмаково в список населенных пунктов с новыми случаями заболевания так и не попали, а вот 28-го один из топонимов стал фигурировать в статистике.

По данным на эту дату, в регионе зафиксировано 322 случая заболевания коронавирусом. 39 из них подтвердились за последние сутки.

«География: Пенза, Белинский, Золотаревка, Воскресеновка, Засечное Пензенского района, село Линевка Лунинского района, Мокшан, село Пригородное Сердобского района, Верхний Ломов, Колышлей, село Субботино Никольского района, Башмаково, Тамала, Чемодановка Бессоновского района, Заречный», - уточнили в оперштабе.

По словам Александра Никишина, после того как результаты всех уже направленных в лаборатории тестов будут получены, в регионе не останется районов, где бы не было выявленных больных.