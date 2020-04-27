Названы районы области, в которых до последнего не было зараженных

27.04.2020 | 09:35

В понедельник, 27 апреля, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, как новая коронавирусная инфекция распределилась по районам региона.

Он сообщил, что до последнего времени оставалось два района, где COVID-19 не регистрировался, это Неверкино и Башмаково.

«Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении, и, я думаю, по подтверждению у нас не останется районов, где бы не было выявленных больных», - заявил министр.

По состоянию на 26 апреля в регионе зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6.