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Общество

Названы районы области, в которых до последнего не было зараженных

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В понедельник, 27 апреля, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал, как новая коронавирусная инфекция распределилась по районам региона.

Он сообщил, что до последнего времени оставалось два района, где COVID-19 не регистрировался, это Неверкино и Башмаково.

«Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении, и, я думаю, по подтверждению у нас не останется районов, где бы не было выявленных больных», - заявил министр.

По состоянию на 26 апреля в регионе зарегистрирован 261 случай заболевания COVID-19, выписаны с выздоровлением 56 человек, умерло 6.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Неверкино рулит!

Гость||

так в Сосновоборске вроде тоже как нет

Гость||

В Неверкине и Башмакове всё чисто.

Вот за невестами куда ехать,иммунитет крепкий у девчат.

Гость||

Гость писал(a):

Вот за невестами куда ехать,иммунитет крепкий у девчат.
а ты то им нужен?

Гость||

27.04.2020 10:09|

Гость писал(a):

Вот за невестами куда ехать,иммунитет крепкий у девчат.

а ты то им нужен?

Конечно, у меня хата в Пензе, тачка. Работа есть, бюджетник я, сижу дома ни хрена не делаю деньги платят. Надо самоизоляцию ещё на годок продлить. Подумываю невестульку из деревни, чтобы ездить на природу. У всех дачи, а у меня деревня будет. Да и баба деревенская работящая. КаРоЧе одни+++++

Имя: Гость
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