В Пензе окончилось лечение беременной, зараженной COVID-19

28.04.2020 | 14:35

Во вторник, 28 апреля, стало известно о новых пациентах, выздоровевших после заражения коронавирусом.

«Сегодня выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина», - сообщили в оперативном штабе Пензенской области, уточнив, что теперь общее количество вылечившихся - 93.

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных теперь составляет 322.

Среди тех, чьи тесты на заражение коронавирусом оказались положительными, - 12 детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

За все время пандемии умерли семь пациентов. Зараженные есть практически во всех районах области.