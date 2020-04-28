В Пензе окончилось лечение беременной, зараженной COVID-19

Во вторник, 28 апреля, стало известно о новых пациентах, выздоровевших после заражения коронавирусом.
«Сегодня выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина», - сообщили в оперативном штабе Пензенской области, уточнив, что теперь общее количество вылечившихся - 93.
За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных теперь составляет 322.
Среди тех, чьи тесты на заражение коронавирусом оказались положительными, - 12 детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.
За все время пандемии умерли семь пациентов. Зараженные есть практически во всех районах области.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Здоровья всем заболевшим!Берегите чебя и своих родных!