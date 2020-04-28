Общество

В Пензе окончилось лечение беременной, зараженной COVID-19

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Во вторник, 28 апреля, стало известно о новых пациентах, выздоровевших после заражения коронавирусом.

«Сегодня выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина», - сообщили в оперативном штабе Пензенской области, уточнив, что теперь общее количество вылечившихся - 93.

За последние сутки в Пензенской области подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество инфицированных теперь составляет 322.

Среди тех, чьи тесты на заражение коронавирусом оказались положительными, - 12 детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

За все время пандемии умерли семь пациентов. Зараженные есть практически во всех районах области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Здоровья всем заболевшим!Берегите чебя и своих родных!

Гость||

В Пензе окончилось лечение беременной, зараженной COVID-19

Такой заголовочек можно понять двояко...

Гость||

Слава богу

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