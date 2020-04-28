В области за сутки подтвердилось почти 40 случаев заболевания COVID-19

28.04.2020 | 10:54

По данным на 28 апреля, в Пензенской области за последние сутки подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322.

За все время пандемии 76 пациентов выписали здоровыми, шесть человек умерли. Заболевшие есть практически в каждом районе региона.

«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин накануне.

Пик заболевания, по мнению специалистов, не пройден. В ближайшее время в больницах, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, ждут поступления препаратов.