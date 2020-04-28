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Общество

В области за сутки подтвердилось почти 40 случаев заболевания COVID-19

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По данным на 28 апреля, в Пензенской области за последние сутки подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных теперь составляет 322.

За все время пандемии 76 пациентов выписали здоровыми, шесть человек умерли. Заболевшие есть практически в каждом районе региона.

«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин накануне.

Пик заболевания, по мнению специалистов, не пройден. В ближайшее время в больницах, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, ждут поступления препаратов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ого....(((

Гость||

Ну,ещё один месяц дома...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

шесть человек умерли.
Семь на стопкоронавирусе.

Гость||

Гость писал(a):

Ну,ещё один месяц дома...
боюсь, что не один.

Гость||

рывок! Или специально к майским статистику притормаживали, чтоб кучкой выдавать и чтоб дома сидели в праздники?

Гость||

Надо было Москву сразу закрыть, а так растащили по всей стране.

Гость||

Нам правду не скажут. Знают правду только медработники Кима и Минздрав.

Гость||

А после майских шашлыков сколько будет

Гость||

Умер еще 1, а наши молчат.

Гость||

Впереди жаркое лето.

Гость||

И по стране рывок аж 6411 за сутки при условии, что количество сделанных тестов уже пятый день снижается.

Гость||

Если бы все реально три недели просидели дома! Вся эта история с короновирусом уже бы давно закончилась, как например в Южной Корее!

Гость||

Но нет у нас умных - до хр..на: "я не заразен", "я не заболею", "короновируса нет", "власть нас обманывает". Вот и бултыхаемся уже второй месяц!

Гость||

А на яндексе сегодня ПЕНЗА -23 ЧЕЛОВЕКА ...КОМУ И ГДЕ ВЕРИТЬ ?

Гость||

Почему официальная информация в России (стопкоронавирус.рф) не совпадает с информацией Пензенской области: 76 или 58 выздоровело? 6 или 7 человек умерло?

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Имя: Гость
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