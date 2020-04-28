Лучшие педагоги Пензенской области получат по 200 тысяч рублей

28.04.2020 | 09:22

В понедельник, 27 апреля, в Пензенской области стартовал конкурс на присуждение премий лучшим учителям за профессиональные достижения.

По его итогам 8 лучших педагогов региона получат грант Президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей каждому, не подлежащий налогообложению.

В конкурсе могут участвовать учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет. При этом они должны трудиться в организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учитель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в профессиональном состязании не ранее, чем через 5 лет. Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия в конкурсе.

Педагогов на получение денежного поощрения выдвигает с их письменного согласия коллегиальный орган управления организацией.

«Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 мая по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, кабинет 508», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.