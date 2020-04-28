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Общество

Лучшие педагоги Пензенской области получат по 200 тысяч рублей

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В понедельник, 27 апреля, в Пензенской области стартовал конкурс на присуждение премий лучшим учителям за профессиональные достижения.

По его итогам 8 лучших педагогов региона получат грант Президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей каждому, не подлежащий налогообложению.

В конкурсе могут участвовать учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет. При этом они должны трудиться в организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Учитель, получивший премию, имеет право повторно участвовать в профессиональном состязании не ранее, чем через 5 лет. Исчисление пятилетнего срока начинается с 1 января года, следующего за годом участия в конкурсе.

Педагогов на получение денежного поощрения выдвигает с их письменного согласия коллегиальный орган управления организацией.

«Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 мая по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, кабинет 508», - сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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Гость||

И это правильно, ведь скоро выборы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его итогам 8 лучших педагогов региона получат грант Президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей каждому, не подлежащий налогообложению.
Своим.

Гость||

Естественно ..

Гость||

Сколько ... 200целковых, это несерьёзно, он вон на внешкольных делах, репетиторством больше заработает. Сколько, ваши условия?, 330! каждому!, согласен, по рукам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Педагогов на получение денежного поощрения выдвигает с их письменного согласия коллегиальный орган управления организацией.
Так это же на самом первом этапе субъективщина.

Гость||

Премировать на словах и на удалёнке. Учить детей это их работа за это им деньги платят

Гость||

Да ладно не жадничайте. Пускай хоть 8 получат.А то ведь снимут подоходный, соц., налог на выигрыш, отчисление в профсоюзы, налог на роскошь и ещё будут должны и это при условии если им кто вообще собирался их перечислять, а то скорее всего как медиков одна реклама, а в остатке - грамота родственникам, посмертно!

Гость||

Да что это за образование что потом обязательно нужно к репетиторам ходить

Гость||

Это не к педагогам это к министерству. Это они утверждают программу всеобщего откровения нации!

Имя: Гость
Комментарий:

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