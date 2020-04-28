Общество

Коронавирус в цифрах: сколько зараженных в районах области

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Во вторник, 28 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал подробную информацию о распределении случаев заражения коронавирусом по районам Пензенской области.

Пенза - 208

Заречный - 15

Бессоновский район - 13

Пензенский район - 12

Кузнецк - 8

Белинский район - 7

Шемышейский район - 5

Лопатинский район - 5

Сердобский район - 5

Камешкирский район - 4

Башмаковский район - 1

Каменский район - 4

Городищенский район - 4

Тамалинский район - 3

Колышлейский район - 3

Мокшанский район - 3

Лунинский район - 3

Спасский район - 3

Земетчинский район - 3

Никольский район - 3

Нижнеломовский район - 2

Кузнецкий район - 2

Малосердобинский район - 2

Бековский район - 1

Пачелмский район - 1

Наровчатский район - 1

Иссинский район - 1

По данным на эту дату, зафиксировано 322 заболевших, 93 пациента выздоровели, 7 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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