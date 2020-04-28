Коронавирус в цифрах: сколько зараженных в районах области

Во вторник, 28 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал подробную информацию о распределении случаев заражения коронавирусом по районам Пензенской области.
Пенза - 208
Заречный - 15
Бессоновский район - 13
Пензенский район - 12
Кузнецк - 8
Белинский район - 7
Шемышейский район - 5
Лопатинский район - 5
Сердобский район - 5
Камешкирский район - 4
Башмаковский район - 1
Каменский район - 4
Городищенский район - 4
Тамалинский район - 3
Колышлейский район - 3
Мокшанский район - 3
Лунинский район - 3
Спасский район - 3
Земетчинский район - 3
Никольский район - 3
Нижнеломовский район - 2
Кузнецкий район - 2
Малосердобинский район - 2
Бековский район - 1
Пачелмский район - 1
Наровчатский район - 1
Иссинский район - 1
По данным на эту дату, зафиксировано 322 заболевших, 93 пациента выздоровели, 7 скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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