Число пензенцев с подтвержденным COVID-19 выросло до 322 человек

28.04.2020 | 18:00

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в области перевалило за три сотни. Диагноз поставлен еще 39 жителям Сурского края. За время пандемии это самая высокая цифра в регионе за сутки. Общее число пензенцев с подтвержденным COVID-19 составило 322 человека. Накануне скончался седьмой пациент - 86-летний мужчина.

«Лечился с острым нарушением мозгового кровообращения, то есть у него был инсульт. Он умер, а по статистике считается, если выявляем коронавирус, то мы его подаем как коронавирусную инфекцию», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Между тем некоторые россияне по-прежнему рискуют, не обращая внимания на скорость распространения болезни и смертельную опасность, которую таит в себе инфекция. Несмотря на все предостережения, жители страны нарушают режим самоизоляции.

Об этом свидетельствуют данные со специальной карты, где указан индекс количества людей, находящихся на улице. Днем во вторник в Пензе он составил 2,6 - высокий показатель.

«Берегите своих родителей! Они не выходят, только родственники могли их заразить, те самые бессимптомные родственники, которых сейчас то 40%, то 60%», - отметил Александр Никишин.

Зараза расползается по всей губернии, пока лишь в одном районе области, Неверкинском, не зарегистрировано случаев COVID-19. В списке новых инфицированных - двое детей: одному год, другому семь лет.

Возраст остальных заразившихся от 21 до 81. Из хороших новостей - во вторник из больниц было выписано 17 пензенцев, в их числе беременная женщина. Общее количество выздоровевших - 93 человека.