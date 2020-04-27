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Общество

Жителя Арбекова взволновало разрушение ограды хоккейной коробки

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На проспекте Строителей начали разбирать ограду хоккейной коробки. Поваленный забор увидел один из жителей Арбекова и прислал сообщение на портал «ПензаИнформ».

Спортивный объект находится напротив 35-го дома. Обычно местные видят все, что случается во дворе. Но данный момент просмотрели.

«Это я не видела. Когда успели-то? Господи, вот только вчера вечером была. Даже сегодня утром, по-моему, была», - рассказала женщина.

Упали почти все секции ограждения со стороны многоэтажки, выдернуты несколько опор. Случилось это после недавнего ремонта. Восстанавливать забор ответственному за содержание площадки приходится часто. Обычно хулиганы выламывают отдельные доски, выбивают одну-две секции.

«Нам не нужны до смерти никакие доски, это на дачу кто-то... У нас часто его ломают», - отметила пенсионерка.

«Опять начали ломать, в том году только летом все сделали. Молодежь», - предположила прохожая.

Коробка построена еще в советские времена. Зимой ее заливают, ребята играют в хоккей, летом в футбол. Установлены новые ворота.

«Дети играют. Если благоустроить - хорошо будет детям. А где им играть? Площадка хорошая», - пояснил мужчина.

Хоккейная коробка находится на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы. В учреждении пояснили: деревья сломались, ветки рухнули на ограждение и опрокинули его. Когда сучки вывезли, люди увидели упавший забор и решили, что кто-то покушается на площадку. На самом деле Департамент ЖКХ собирается восстановить ограду.

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Гость||

Вся Арбекова взбудоражена. Мордва негодует.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На самом деле Департамент ЖКХ собирается восстановить ограду.
Ага. Как лагерь Орленок в Ахунах.

Гость||

Все уже восстановлено

Гость||

все это повалилось в тот момент, когда был сильный уроган со снегопадом, и никто специально не разрушал, я этому свидедель

Имя: Гость
Комментарий:

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