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Общество

В Заречном ветераны в честь 9 Мая получат «квитанции Победы»

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Участники Великой Отечественной войны, живущие в Заречном, не будут платить за коммунальные услуги, оказанные им в апреле. Акцию «Квитанция Победы» к 75-летию разгрома фашистских войск проведут в знак благодарности ветеранам.

«В ближайшие дни они получат платежный документ с итоговой суммой «0 рублей», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

Инициативу поддержали все управляющие компании города, некоторые поставщики ресурсов, местные радиотелефонная и телерадиокомпания.

«Акция распространяется на ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны», - подчеркнули в управлении общественных связей.

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Гость||

До слёз

Гость||

Какая-то унизительная эта акция и квитанция Победы, наших героев на пересчёт осталось, можно было бы устроить для них год Победы и освободить до конца года от уплаты всех налогов, мы перед ними все в долгу, здоровья нашим старикам

Гость||

Вот позорище так позорище, ну так не начисляйте и все, к чему это ставить во благо и лепить символику, они вообще не должны платить постоянно, если только действительно воевали, их итак единицы остались, уж не обедняет государство если возьмет стариков таких на обеспечение..

Гость||

Так некоторым пока и жильё не дали,всё ждутссс...

Гость||

чья инициатива.?

кровь проливали за 50 баксов

Имя: Гость
Комментарий:

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