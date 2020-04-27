В Заречном ветераны в честь 9 Мая получат «квитанции Победы»

27.04.2020 | 09:39

Участники Великой Отечественной войны, живущие в Заречном, не будут платить за коммунальные услуги, оказанные им в апреле. Акцию «Квитанция Победы» к 75-летию разгрома фашистских войск проведут в знак благодарности ветеранам.

«В ближайшие дни они получат платежный документ с итоговой суммой «0 рублей», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

Инициативу поддержали все управляющие компании города, некоторые поставщики ресурсов, местные радиотелефонная и телерадиокомпания.

«Акция распространяется на ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны», - подчеркнули в управлении общественных связей.