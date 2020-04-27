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Общество

В области коронавирусом заразились еще один ребенок и подросток

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В Пензенской области врачи выявили новые случаи коронавирусной инфекции у детей. По данным оперативного штаба на понедельник, 27 апреля, за сутки диагноз подтвердился у 2 несовершеннолетних.

Одному из них - 5 лет, другой - 15-летний подросток.

Таким образом, в регионе к 27 апреля число детей, заразившихся коронавирусом, составило 10, подростков - 2. Опасную болезнь выявляли у малышей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и у двух 15-летних ребят.

Сейчас общее количество случаев коронавирусной инфекции - 283. 58 человек поправились, 6 скончались. Это три женщины 71, 77 и 50 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот разошлись в понедельник, харош про корону постить. Ковидитоты

Гость||

"58 человек ПОПРАВИЛИСЬ"... это потолстели что ли или рубашки поправили? грамотеи!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.04.2020 10:17|

Вот разошлись в понедельник, харош про корону постить. Ковидитоты

тебя щегла не спросили? маску надел и сиди тихо!

Гость||

8 новостей по коронавирусу за сегодя!!! ЗАЧЕМ???. Можно всё было дать одной новостью. Зачем народ кошмарить? 65+ должны сидеть по домам,тогда запретите им работать. Либо пенсия,либо работа.

Гость||

Как вам погода сегодня, граждане? Хоть на первомайские праздники снега бы не было)))

Гость||

10.24.

Согласен!

Всё можно было "вбить " в одну новость, без паники!

Имя: Гость
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