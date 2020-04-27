В области коронавирусом заразились еще один ребенок и подросток

27.04.2020 | 10:08

В Пензенской области врачи выявили новые случаи коронавирусной инфекции у детей. По данным оперативного штаба на понедельник, 27 апреля, за сутки диагноз подтвердился у 2 несовершеннолетних.

Одному из них - 5 лет, другой - 15-летний подросток.

Таким образом, в регионе к 27 апреля число детей, заразившихся коронавирусом, составило 10, подростков - 2. Опасную болезнь выявляли у малышей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и у двух 15-летних ребят.

Сейчас общее количество случаев коронавирусной инфекции - 283. 58 человек поправились, 6 скончались. Это три женщины 71, 77 и 50 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.