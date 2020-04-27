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Общество

Студенты пензенских колледжей получат продуктовые наборы

Печать

Столовая колледжа пищевой промышленности и коммерции превратилась в склад. На столах сотни пакетов. Внутри - макароны, гречка, рис, шоколад, консервы. Продуктовые наборы предназначаются для учащихся образовательного заведения.

«У нас получают пайки 615 человек - это студенты, которые получали ежедневное бесплатное горячее питание. Стоимость горячего питания у нас рассчитана исходя из 60 рублей в день», - сообщила и. о. директора колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Арефьева.

Марина Шатунова оказалась среди тех пензенцев, кто пришел за продуктами. У нее сын- первокурсник.

«По стоимости, честно, не считала, не прикидывала, но, конечно, это очень хорошая помощь. Я думаю, что нужно комбинировать. Один этот набор использовать не получится, поэтому есть дома запасы. Это можно растянуть и на месяц», - отметила мама студента.

«В пензенских колледжах и техникумах сейчас для всех тех студентов, которые бесплатно питались при обучении, готовятся продуктовые наборы.

Кроме того, у нас есть категория обучающихся, которые являются выпускниками коррекционных школ и также получают профессиональное обучение. Они также получат продуктовые наборы», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Всего же на сухие пайки могут рассчитывать почти пять тысяч человек.

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Гость||

Правильно,те кто питались бесплатно есть хотят,а у тех, у кого родителей распустили в отпуск без содержания как у верблюдов годовые запасы жира.

Имя: Гость
Комментарий:

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