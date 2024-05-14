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Учеба

Анонсированы отмена бакалавриата и трансформация магистратуры

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Систему высшего образования ждут кардинальные перемены. Во вторник, 14 мая, на заседании Госдумы о них рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По его словам, с 2025 года не будет понятия «бакалавр», будет «высшее образование» и «специализированное высшее образование». Уже сейчас количество программ продолжительностью 5-5,5 года постепенно увеличивается. В 6 вузах уже реализуется пилотный проект.

«Речь идет об усилении фундаментальной составляющей и поддержке соответствующих преподавателей. При этом по-другому должна быть организована практика. Все в совокупности это требует иных сроков подготовки по целому ряду специальностей и направлений. В самое ближайшее время будут представлены обобщенные выводы, а с 2025 года планируется масштабировать наработки», - уточнили в пресс-службе министерства.

Валерий Фальков заявил, что с отменой бакалавриата устранится и еще одна проблема, на которую мало кто обращает внимание.

«Мы в результате преобразования даем больше возможностей для наших выпускников. В прежней логике только бакалавры имели право поступать в магистратуру, получать специализированное образование бесплатно. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может пойти и бесплатно получить специализированное образование», - отметил Фальков.

Он также признал, что сама по себе «эффективная массовая магистратура у нас не сформировалась». В новой системе она останется, но будет совершенно иной.

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