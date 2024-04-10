В Пензе со студентами отработали ведение боя в условиях города

10.04.2024 | 10:33

Учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий отработали навыки ведения боевых действий в условиях города, работы в парах и ведения огня из разных положений. Для них провели урок мужества в новом формате.

В качестве учителей выступили действующие участники специальной военной операции.

Бойцы организовали для молодежи теоретическое занятие и практическое - военно-тактическую игру, пояснили в пресс-службе городской администрации.

В последней были задействованы как юноши, так и девушки.

«Помимо того, приглашенные гости рассказали о своих служебных подвигах и пройденных трудностях», - добавили в мэрии.