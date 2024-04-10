В Пензе со студентами отработали ведение боя в условиях города

Учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий отработали навыки ведения боевых действий в условиях города, работы в парах и ведения огня из разных положений. Для них провели урок мужества в новом формате.
В качестве учителей выступили действующие участники специальной военной операции.
Бойцы организовали для молодежи теоретическое занятие и практическое - военно-тактическую игру, пояснили в пресс-службе городской администрации.
В последней были задействованы как юноши, так и девушки.
«Помимо того, приглашенные гости рассказали о своих служебных подвигах и пройденных трудностях», - добавили в мэрии.
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