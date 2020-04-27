Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|11:51
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Общество

После победы над коронавирусом для пензенских врачей устроят праздник

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Когда в Пензенской области будет побеждена новая коронавирусная инфекция, врачей отблагодарят праздником. Такую идею озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 27 апреля.

Он выразил признательность министру здравоохранения региона Александру Никишину и всем медицинским работникам.

«Врачи работают в тяжелейших условиях, нагрузка на врачей, медсестер, фельдшеров и систему здравоохранения в целом просто запредельная. Обращаю ваше внимание, что все положенные выплаты, которые были предложены Президентом РФ Владимиром Путиным, должны осуществляться в срок. Очень внимательно прошу относиться к сотрудникам, которые на переднем крае работают.

Наверное, придет время, когда мы в более спокойной обстановке поклонимся врачам, медсестрам за их труд, соберемся и устроим большой праздник, но это все впереди, сейчас главное - борьба», - высказался губернатор, обращаясь к Александру Никишину.

27 апреля стало известно о 22 новых случаях COVID-19 в области. Общее количество зараженных - 283.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"После победы над коронавирусом для пензенских врачей устроят праздник" - Будет еще один новый год, отмечать будем 9 дней!!!!)))))) доп.каникулы

Гость||

Да мы все напьёмся.

Уж простите,медики работают,но задолбало всех.

Гость||

Праздник, как всегда, будет в основном для главвручей и их приближенных? Награды депутатам, врачам простое спасибо?)

Гость||

Новости из сумасшедшего дома...

Гость||

Белоз каждому врачу по бордюру подарит с именной подписью.а серьезно,обидно за дедов и бабок,которые воевали за такое будущее.не знали они,что такие внуки дауны у них будут

Имя: Гость
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