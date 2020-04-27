После победы над коронавирусом для пензенских врачей устроят праздник

27.04.2020 | 11:21

Когда в Пензенской области будет побеждена новая коронавирусная инфекция, врачей отблагодарят праздником. Такую идею озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 27 апреля.

Он выразил признательность министру здравоохранения региона Александру Никишину и всем медицинским работникам.

«Врачи работают в тяжелейших условиях, нагрузка на врачей, медсестер, фельдшеров и систему здравоохранения в целом просто запредельная. Обращаю ваше внимание, что все положенные выплаты, которые были предложены Президентом РФ Владимиром Путиным, должны осуществляться в срок. Очень внимательно прошу относиться к сотрудникам, которые на переднем крае работают.

Наверное, придет время, когда мы в более спокойной обстановке поклонимся врачам, медсестрам за их труд, соберемся и устроим большой праздник, но это все впереди, сейчас главное - борьба», - высказался губернатор, обращаясь к Александру Никишину.

27 апреля стало известно о 22 новых случаях COVID-19 в области. Общее количество зараженных - 283.