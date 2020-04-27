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Общество

В регионе подтвердилось более двух десятков случаев коронавируса

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На понедельник, 27 апреля, в регионе зафиксировано 283 случая коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 22 пациентов.

Как сообщили в региональном оперативном штабе среди новых больных есть дети. Возраст взрослых зараженных - от 18 лет до 81 года.

В настоящий момент под наблюдением остаются 2 600 человек. Это жители Пензы и области, которые контактировали с заразившимися новой инфекцией и у которых подозревают наличие опасного вируса.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали на COVID-19 16 107 человек (всего 16 859 исследований), лабораторий лечебной сети - 11 226 (12 020 исследований).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отмечается, что учёные из института Луи Пастера, исследовав более 500 больных COVID-19, обратили внимание на то, что только 5% из них были курильщиками. В то время как в среднем процент курильщиков во Франции составляет 35%. Аналогичные данные были получены в Китае.

Гость||

Маршрутки запретите на время пандемии.

Гость||

Если власть не справляется со своими обязанностями, она должна уйти! Ни чести, ни совести. Одни деньги!!!

Гость||

Как на работу едешь,так маршрутки переполнены! Ещё бы новых случаев не было...

Имя: Гость
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