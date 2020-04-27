В регионе подтвердилось более двух десятков случаев коронавируса

27.04.2020 | 09:47

На понедельник, 27 апреля, в регионе зафиксировано 283 случая коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 22 пациентов.

Как сообщили в региональном оперативном штабе среди новых больных есть дети. Возраст взрослых зараженных - от 18 лет до 81 года.

В настоящий момент под наблюдением остаются 2 600 человек. Это жители Пензы и области, которые контактировали с заразившимися новой инфекцией и у которых подозревают наличие опасного вируса.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали на COVID-19 16 107 человек (всего 16 859 исследований), лабораторий лечебной сети - 11 226 (12 020 исследований).