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Общество

Горводоканал запустил работу онлайн-сервиса «Личный кабинет»

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ООО «Горводоканал» сообщает, что теперь у абонентов (физических лиц) появилась возможность воспользоваться услугами личного кабинета. Для этого необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте penzavodokanal.ru.

В период самоизоляции граждан, которую ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции, это нововведение ООО «Горводоканал» является особенно актуальным.

Для того чтобы оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, больше не придется платить комиссию, идти в почтовое отделение или офис банка, стоять в очереди к терминалу. Произвести оплату можно быстро и безопасно не выходя из дома - с помощью банковской карты.

Важным отличием онлайн-оплаты в личном кабинете, которая осуществляется через защищенную платежную страницу АО «Газпромбанк», от других платежных систем является отсутствие комиссии.

Кроме того, с помощью личного кабинета можно передать показания приборов учета, посмотреть информацию о начислениях и оплате, получить квитанцию в электронном виде, подать заявку на интересующую услугу.

Для доступа к онлайн-услугам необходимо создать личный аккаунт на сайте «Горводоканала». Эта простая операция займет всего лишь 1-2 минуты. Достаточно указать фамилию, имя и отчество, номер лицевого счета, адрес электронной почты и придумать пароль.

Общение ресурсоснабжающей компании с абонентами через личный кабинет позволяет экономить время и средства потребителей.

ООО «Горводоканал» работает над тем, чтобы максимально перевести взаимодействие с жителями в интерактивные каналы. Это создаст серьезные преимущества и для абонентов, и для самой компании. Компания старается сделать предоставляемые услуги доступнее, анализируя все замечания и предложения и реализуя самые практичные.

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