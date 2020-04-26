В Пензенской области зафиксированы новые случаи коронавируса

26.04.2020 | 11:02

В воскресенье, 26 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых 6 пациентах, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, число заразившихся заболеванием составило 261.

Возраст новых пациентов - от 48 до 86 лет.

Ранее за сутки было зарегистрировано 23 случая COVID-19, 24 пациента выписали из больницы. Также оперштаб сообщил о новой смерти из-за коронавирусной инфекции. Умершая - 71-летняя женщина, страдавшая бронхиальной астмой.

Всего в регионе опасную болезнь сумели побороть 48 человек, 6 скончались.