В Пензенской области зафиксированы новые случаи коронавируса

В воскресенье, 26 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых 6 пациентах, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, число заразившихся заболеванием составило 261.
Возраст новых пациентов - от 48 до 86 лет.
Ранее за сутки было зарегистрировано 23 случая COVID-19, 24 пациента выписали из больницы. Также оперштаб сообщил о новой смерти из-за коронавирусной инфекции. Умершая - 71-летняя женщина, страдавшая бронхиальной астмой.
Всего в регионе опасную болезнь сумели побороть 48 человек, 6 скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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