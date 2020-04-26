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Общество

В Пензенской области зафиксированы новые случаи коронавируса

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В воскресенье, 26 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили о новых 6 пациентах, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, число заразившихся заболеванием составило 261.

Возраст новых пациентов - от 48 до 86 лет.

Ранее за сутки было зарегистрировано 23 случая COVID-19, 24 пациента выписали из больницы. Также оперштаб сообщил о новой смерти из-за коронавирусной инфекции. Умершая - 71-летняя женщина, страдавшая бронхиальной астмой.

Всего в регионе опасную болезнь сумели побороть 48 человек, 6 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы верим, верим..

Пишите истчо, а мы на шашлык поехали

Гость||

новых 6 пациентах, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Где фото диагнозов? Снова Фейками кормят

Гость||

Колхоз поехал на шашлыки. Ну, воздух чище будет для оставшихся в городе.

Гость||

В Белоруссии почти 2,5 млн человек вышли на республиканский субботник, который прошел во всех уголках страны: в парках, во дворах и школах. Трудились семьями и трудовыми коллективами. Студенты и министры сажали деревья, благоустраивали территорию, приводили в порядок памятники.

Гость||

Гость писал(a):

Колхоз поехал на шашлыки. Ну, воздух чище будет для оставшихся в городе.
Да. Быдло поехало жарить животных. И есть их.

Фу, какой примитив.

Гость||

Мэр таежного Саянска Олег Боровский первым из российских градоначальников открыто выступил против режима , разрешив работать мелкому бизнесу ещё в начале апреля...

Протест мятежного главы был замечен (прежде всего, прокуратурой), на него подали в суд, однако, месяц заканчивается, а мир не перевернулся и город живет.

Гость||

Только по пензенской области умирает в среднем 150 человек в год от пневмонии,гриппа и орз короновирус только прикрытие

Гость||

Из источника близкого к ситуации сообщили. Коронавирусов много, приказ писать «коронавирусная инфекция» не covid 19.

Гость||

От короны смертность выше чем от гриппа

Имя: Гость
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