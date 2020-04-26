В Пензенской области победивших новую инфекцию стало 58

26.04.2020 | 18:33

Хорошую для начала недели новость сообщил оперативный штаб Пензенской области. Еще 10 человек благополучно перенесли коронавирус и накануне выписались из больницы домой. Выздоровели восемь взрослых и два малыша в возрасте до года. Таким образом, количество победивших инфекцию выросло до 58 человек.

Плохая новость у оперштаба тоже имеется. 26 апреля подтвердился диагноз у шести пациентов.

COVID-19 - коварная инфекция, не все подхватившие вирус сразу осознают опасность - и теряют время.

«Конечно, нужно все-таки обращаться за медицинской помощью и лечиться только под наблюдением врача. Коварство этого коронавируса в том, что он очень быстро у некоторых пациентов начинает переходить от бессимптомного или легкого респираторного состояния до осложнений в виде пневмонии», - подчеркнул главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Возраст шести новых пациентов - от 48 до 86 лет. Очаги выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского.

Общее число заболевших в области - 261 человек.

Настроение населения не лишено оптимизма, но люди понимают: все зависит от них самих.