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Общество

В Пензенской области победивших новую инфекцию стало 58

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Хорошую для начала недели новость сообщил оперативный штаб Пензенской области. Еще 10 человек благополучно перенесли коронавирус и накануне выписались из больницы домой. Выздоровели восемь взрослых и два малыша в возрасте до года. Таким образом, количество победивших инфекцию выросло до 58 человек.

Плохая новость у оперштаба тоже имеется. 26 апреля подтвердился диагноз у шести пациентов.

COVID-19 - коварная инфекция, не все подхватившие вирус сразу осознают опасность - и теряют время.

«Конечно, нужно все-таки обращаться за медицинской помощью и лечиться только под наблюдением врача. Коварство этого коронавируса в том, что он очень быстро у некоторых пациентов начинает переходить от бессимптомного или легкого респираторного состояния до осложнений в виде пневмонии», - подчеркнул главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Возраст шести новых пациентов - от 48 до 86 лет. Очаги выявлены в Пензе, Сосновке, селах Раево Земетчинского района и Ключи Малосердобинского.

Общее число заболевших в области - 261 человек.

Настроение населения не лишено оптимизма, но люди понимают: все зависит от них самих.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что-то упокойников маловато?

Гость||

Это не в тренде, что бы массы не пугать. А списать можно на любую заразу. Главное анализы на корону не показывать?

Гость||

Ну молодцы!

Врачам респект!

Имя: Гость
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