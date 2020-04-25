В Пензе излечились от коронавируса еще 24 человека

25.04.2020 | 13:17

24 человека выписались из больницы в субботу, 25 апреля, после излечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Самому младшему из бывших пациентов - 2 года, самому старшему - 92.

Первую женщину, переболевшую коронавирусом, выписали 31 марта. К 24 апреля количество жителей области, успешно поборовших опасную болезнь и вернувшихся после лечения домой, достигло 24.

Таким образом, на 25 апреля излечившихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, в области насчитывается 48. Количество случаев подтвержденного заболевания в целом составило 255.