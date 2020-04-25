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Общество

В Пензе излечились от коронавируса еще 24 человека

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24 человека выписались из больницы в субботу, 25 апреля, после излечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Самому младшему из бывших пациентов - 2 года, самому старшему - 92.

Первую женщину, переболевшую коронавирусом, выписали 31 марта. К 24 апреля количество жителей области, успешно поборовших опасную болезнь и вернувшихся после лечения домой, достигло 24.

Таким образом, на 25 апреля излечившихся пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, в области насчитывается 48. Количество случаев подтвержденного заболевания в целом составило 255.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кремль звонил! просили поздравить и пожелать здоровья

Гость||

Пензенская область

255

Заражений

23

Новые

на 25 апреля

30

Выздоровлений

6

Смертей

информация с яндекса.КОМУ ВЕРИТЬ?И КТО ЭТОТ 6 УМЕРШИЙ?

Гость||

Может не к 24 апреля достигло, а 24 ещё излечилась,а? Вы так новости пишете, что ничего не понятно.

Гость||

У вас новости Кличко пишет?

Гость||

Кто 6 умерший? Почему ничего не сообщают?

Гость||

Это у нас СМИ умничиют! В перёд губера решили нарисоваться...

Гость||

А откуда взялся 2х-летний выздоровевший ребенок? В статистике заболевших детей у нас такой возраст не был заявлен. Был 1 месяц, 1 год, 4 года, 5 и 9 лет.

Гость||

Ну и сколько врать можно?или замалчивают все данные?На официальных сайтах-вылечившихся только 6 человек!Кто врет?Официоз или местные?

Гость||

Нет, на стопкоронавирус -30 выздоровевших.

Гость||

Пока лечился, вырос и достиг 2х летнего возраста. Только так объяснить наверно можно, а вообще всё через одно место пишут.

Гость||

Гость писал(a):

Нет, на стопкоронавирус -30 выздоровевших
Пензаинформ опять лапшу вешает?

Гость||

Гость писал(a):

Кто 6 умерший? Почему ничего не сообщают?
Специально замалчивают об ещё одном погибшем!!!

Имя: Гость
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