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Общество

Завершились поиски пропавшего жителя села Засечного

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Поиски 64-летнего жителя села Засечного Пензенского района прекращены. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома 21 апреля и пропал. 23 апреля в интернете появился пост о старте розыска. Днем 24-го появилась запись «Стоп! Проверка информации».

А 25-го числа, около 11:00, история завершилась счастливо: «Найден, жив».

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Гость||

Ну где был этот чёрт ?

Гость||

Спрятался от короны с молодайкой в сусудней деревне)))

Имя: Гость
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