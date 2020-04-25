Завершились поиски пропавшего жителя села Засечного

25.04.2020 | 17:12

Поиски 64-летнего жителя села Засечного Пензенского района прекращены. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома 21 апреля и пропал. 23 апреля в интернете появился пост о старте розыска. Днем 24-го появилась запись «Стоп! Проверка информации».

А 25-го числа, около 11:00, история завершилась счастливо: «Найден, жив».