В селе Засечном пропал 64-летний Василий Яковчук

24.04.2020 | 09:02

Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнего жителя села Засечного Василия Михайловича Яковчука. Мужчина ушел из дома 21 апреля, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 24 апреля.

Мужчина среднего телосложения, его рост - 167 сантиметров. У Василия Яковчука темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, синие спортивные штаны, черная кепка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.