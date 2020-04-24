Происшествия

В селе Засечном пропал 64-летний Василий Яковчук

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Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнего жителя села Засечного Василия Михайловича Яковчука. Мужчина ушел из дома 21 апреля, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 24 апреля.

Мужчина среднего телосложения, его рост - 167 сантиметров. У Василия Яковчука темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. В день исчезновения на нем были коричневая куртка, синие спортивные штаны, черная кепка.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Гость писал(a):

Хогвардс, блин!
Что такое Хогвардс?

Гость||

Может не в Засечном, а в Спутнике все же?

Гость||

Спутник относится к с. Засечное

Имя: Гость
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