В Пензе откроется музей находок поисковых отрядов

25.04.2020 | 19:00

Вспомнится и не поверится самим - настолько реалистичными будут экспозиции нового музея, посвященного Великой Отчественной войне. Работы по его созданию ведутся на улице Литвинова. Это результат победы пензенских патриотов в конкурсе президентских грантов.

Проект называется «Свидетели бессмертного подвига. Музей находок поисковых отрядов». Материалов для него очень много.

«Зал будет посвящен отдельным историям бойцов, чьи имена были установлены в ходе поисковых экспедиций. Огромная часть экспозиции расскажет о бойцах 61-й стрелковой дивизии», - сообщила председатель совета РО ООД «Поисковое движение России» Лариса Казакова.

По разработанным эскизам можно представить, как будет выглядеть место притяжения гостей и горожан в будущем. В музее не предусмотрены современные вещи - только находки с мест сражений. Погибших героев олицетворят манекены: медсестра будет спасать солдата, минометчик - бить врага. Выставочный зал оснастят современными техническими средствами.

«Музей станет интерактивным. Мы задействуем аудиогиды, поскольку экскурсоводы здесь будут работать не всегда, а также мультимедийный стол с загруженной программой, где у каждого экспоната будет отдельная история возникновения и находки», - пояснила Лариса Казакова.

В музее разместится почти настоящий фронтовой блиндаж - фотозона для посетителей.

«В углу поставим печурку с мерцающим огнем, рядом поставим стол с картой, подальше - полати. Все, как было в командных пунктах, воссоздадим, чтобы дети погружались в атмосферу того времени», - пообещала Лариса Казакова.

Торжественное открытие музея находок поисковых отрядов Пензенской области запланировано на 22 июня.