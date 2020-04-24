Жителей Пензенской области обследуют на инвалидность заочно

24.04.2020 | 14:47

В Пензенской области пенсии и ежемесячные денежные выплаты инвалидам назначаются в дистанционном режиме, без обращения граждан в клиентские службы. Такой порядок будет действовать до июня.

Органы медико-социальной экспертизы проводят как первичное, так и повторное медицинское освидетельствование заочно. Затем информация о признании гражданина инвалидом передается от органов МСЭ в пенсионный фонд.

После получения сведений специалисты фонда связываются с инвалидом и рассказывают о наиболее выгодном для него варианте пенсионного обеспечения. Также они помогают подать заявление на назначение пенсии в режиме онлайн через «Личный кабинет» на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Если у гражданина нет возможности подать заявление в электронном виде, то назначение пенсии и ежемесячной денежной выплаты производится с его согласия. При необходимости пенсионный фонд запросит все дополнительные документы самостоятельно по каналам межведомственного взаимодействия», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.