Общество

Пензенцам предложили отпраздновать 9 Мая исполнением песни «День Победы»

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Пензенцев приглашают принять участие в акции-флешмобе, которая пройдет в дистанционном формате в День Победы.

В 2020 году традиционный парад и шествие «Бессмертного полка» отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Министр образования Пензенской области Александр Воронков предложил использовать современные технологии для празднования 9 Мая.

«Мы можем объединиться в этот знаменательный для каждой семьи день и организовать региональную акцию-флешмоб «Наш общий День Победы», - процитировала слова чиновника пресс-службе регионального минобра.

Участвовать в мероприятии может любой желающий. Нужно записать видео исполнения песни «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова и разместить ролик в соцсетях с хештегом #амыизпензынаследникипобедителей.

От участников не требуется выдающихся вокальных данных, а исполнить песню можно как индивидуально, так всей семьей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Умнее новости не встречали.

Гость||

так с 1го мая дачный сезон открывается.

На дачах 9е мая и отметим!

Гость||

Будем петь,когда этот бредовый карантин отменят.

Имя: Гость
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