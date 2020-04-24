Пенсионеры в Пензе оплачивают услуги ЖКХ на почте

24.04.2020 | 18:15

Движение людей на почте не прекращается ни на минуту, особенно в пору коммунальных платежей. Почти все посетители в масках и по возможности стараются держать дистанцию. Тем не менее самым безопасным, особенно для пожилых людей, было бы остаться дома.

«Я маску при разговоре не снимаю. И дом в 100 метрах - дойти, что ли, нельзя?» - возразил пенсионер.

«Я в коммуналке живу, у меня нет никого», - наскоро оправдалась пензячка.

«Зачем мне оно надо - кого-то просить? У меня иммунитет хороший, мне этот вирус не грозит», - мотивировала посетительница почты.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пожилых людей сейчас настоятельно просят никуда не ходить. Если возникает необходимость купить продукты, лекарства или заплатить за коммунальные услуги, то всегда можно попросить молодых родственников, соседей или позвонить по номеру горячей линии городского центра срочной социальной помощи 44-00-03.