Общество

Пенсионеры в Пензе оплачивают услуги ЖКХ на почте

Печать

Движение людей на почте не прекращается ни на минуту, особенно в пору коммунальных платежей. Почти все посетители в масках и по возможности стараются держать дистанцию. Тем не менее самым безопасным, особенно для пожилых людей, было бы остаться дома.

«Я маску при разговоре не снимаю. И дом в 100 метрах - дойти, что ли, нельзя?» - возразил пенсионер.

«Я в коммуналке живу, у меня нет никого», - наскоро оправдалась пензячка.

«Зачем мне оно надо - кого-то просить? У меня иммунитет хороший, мне этот вирус не грозит», - мотивировала посетительница почты.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пожилых людей сейчас настоятельно просят никуда не ходить. Если возникает необходимость купить продукты, лекарства или заплатить за коммунальные услуги, то всегда можно попросить молодых родственников, соседей или позвонить по номеру горячей линии городского центра срочной социальной помощи 44-00-03.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Вы не видели сколько вчера около банка Кузнецкого на Мира 40 народу было, не меньше 50 человек.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я в коммуналке живу, у меня нет никого», - наскоро оправдалась пензячка.
Оправдалась. Перед кем ?)

Гость||

Так дайте распоряжение почте не обслуживать пенсионеров.

Гость||

Гость писал(a):

Так дайте распоряжение почте не обслуживать пенсионеров.
Если бы заражались только пенсионеры, тогда можно. И молодые болеют и дети.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте