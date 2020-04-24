Общество

На Пост № 1 в Пензе заступили участники студотрядов

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Свой общий «день рождения» юные бойцы в зеленых куртках отметили на Посту № 1 у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев. 17 лет назад в области было создано региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Учитывая, что бойцы «РСО» - это истинные патриоты своего дела и своей страны, мы в этот день решили на Посту № 1 почтить память наших героев - тружеников тыла и бойцов, сражавшихся за область и Родину», - рассказал руководитель отделения Артем Колобов.

Перед тем как заступить на пост, часовые проходят инструктаж. Все должны находиться на своих местах.

Потом полустроевым шагом, глядя, как положено, перед собой, бойцы студотрядов направляются к Вечному огню. Им нужно отстоять 30 минут, далее произойдет смена часовых.

В последующие дни вплоть до 9 Мая у памятника будут дежурить представители различных организаций и граждане, которые подали заявки на участие в акции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Расстояние безопасности между студентами в строю при короновирусе соблюдается???

Гость||

Лицемерие поражает свое масштабностью.

Гость||

Гость писал(a):

Лицемерие поражает свое масштабностью.
Знаменательно, что сегодня дети защитников Ташкента наконец определились с датой окончания 2мировой! Браво!!! Говорить больше не имеет смысла. Время разговоров прошло.

Гость||

праздник не 9 мая а 3-го сентября

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свой общий «день рождения» юные бойцы в зеленых куртках
ЮНЫЕ)) Я вас умоляю)

Имя: Гость
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