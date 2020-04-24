На Пост № 1 в Пензе заступили участники студотрядов

24.04.2020 | 19:35

Свой общий «день рождения» юные бойцы в зеленых куртках отметили на Посту № 1 у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев. 17 лет назад в области было создано региональное отделение общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Учитывая, что бойцы «РСО» - это истинные патриоты своего дела и своей страны, мы в этот день решили на Посту № 1 почтить память наших героев - тружеников тыла и бойцов, сражавшихся за область и Родину», - рассказал руководитель отделения Артем Колобов.

Перед тем как заступить на пост, часовые проходят инструктаж. Все должны находиться на своих местах.

Потом полустроевым шагом, глядя, как положено, перед собой, бойцы студотрядов направляются к Вечному огню. Им нужно отстоять 30 минут, далее произойдет смена часовых.

В последующие дни вплоть до 9 Мая у памятника будут дежурить представители различных организаций и граждане, которые подали заявки на участие в акции.