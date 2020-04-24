Бековчанину не удалось обмануть инспектора ДПС фальшивыми правами

24.04.2020 | 15:21

Бековский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в использовании поддельного документа.

Инцидент произошел в первый день 2020 года. Мужчина ехал по райцентру, не ожидая, что в праздничный день попадется на глаза инспектору ДПС. Однако именно эта неприятность произошла с ним на улице Советской.

В ответ на требование предъявить документы мужчина передал стражу порядка водительские права со своей фотографией. Но документ вызвал сомнения у полицейского. Он проверил базу данных ГИБДД и выяснил, что такое удостоверение никому не выдавалось.

В судебном заседании бековчанин признался, что купил права у незнакомца в 2019 году.

При вынесении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мужчины маленьких детей. В итоге виновному на восемь месяцев ограничена свобода, сообщили в пресс-службе суда.