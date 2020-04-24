Общество

Бековчанину не удалось обмануть инспектора ДПС фальшивыми правами

Печать

Бековский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в использовании поддельного документа.

Инцидент произошел в первый день 2020 года. Мужчина ехал по райцентру, не ожидая, что в праздничный день попадется на глаза инспектору ДПС. Однако именно эта неприятность произошла с ним на улице Советской.

В ответ на требование предъявить документы мужчина передал стражу порядка водительские права со своей фотографией. Но документ вызвал сомнения у полицейского. Он проверил базу данных ГИБДД и выяснил, что такое удостоверение никому не выдавалось.

В судебном заседании бековчанин признался, что купил права у незнакомца в 2019 году.

При вынесении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мужчины маленьких детей. В итоге виновному на восемь месяцев ограничена свобода, сообщили в пресс-службе суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте