В Колышлее женщину с подозрением на COVID-19 осудили за выход на улицу

23.04.2020 | 09:53

В Колышлее 39-летнюю женщину осудили за выход на улицу в то время, когда она обязана была строго соблюдать режим самоизоляции.

Сельчанка входила в круг контактных лиц одного из заболевших коронавирусом, и у нее самой заподозрили COVID-19.

Ей выдали предписание, согласно которому с 4 по 17 апреля она не должна была выходить из дома. Однако 7-го числа женщину увидели на улице.

Она признала свою вину в правонарушении. При назначении наказания суд учел наличие у нее малолетнего ребенка. В итоге сельчанку оштрафовали на 7 500 рублей, сообщили в пресс-службе Колышлейского районного суда.

Позднее стало известно, что коронавирус у нее не подтвердился.

Случаи, когда граждане, обязанные соблюдать самоизоляцию, покидают место жительства, нередки и в Пензе. Одна из местных жительниц, воспользовавшись тем, что квартира находится на первом этаже, вылезла в окно и уехала на такси. Теперь ей предстоит заплатить штраф в размере 10 000 рублей.