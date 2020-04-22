Пензячка, сбежавшая с места изоляции через окно, заплатит штраф

22.04.2020 | 17:18

В среду, 22 апреля, Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрел дело гражданки, которая нарушила постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области и покинула место самоизоляции.

Девушка контактировала с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией. С 31 марта в течение 7 дней она должна была находиться под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания. Ей нельзя было покидать квартиру, посещать работу, торговые точки и общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами.

Также пензячка должна была дважды в сутки измерять температуру тела и составлять письменный отчет, ежедневно сообщать в поликлинику по телефону о состоянии здоровья. При первых признаках заболевания ей предписывалось вызвать скорую помощь и не допускать самолечения.

Девушка была предупреждена об ответственности за невыполнение постановления. Однако 3 апреля они с подругой решили съездить за вещами на прежнюю съемную квартиру.

Подруга вызвала такси. Вход в подъезд охраняли полицейские, и девушки пошли другим путем: воспользовавшись тем, что жилье находится на первом этаже, они вылезли в окно. На таксомоторе они съездили за вещами и вернулись обратно, но тут их задержали стражи порядка.

Девушке грозил штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд учел, что она раньше не привлекалась к ответственности, признала вину и раскаялась. В итоге сумма штрафа была снижена до 10 тысяч.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.