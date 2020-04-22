Общество

Пензячка, сбежавшая с места изоляции через окно, заплатит штраф

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В среду, 22 апреля, Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрел дело гражданки, которая нарушила постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области и покинула место самоизоляции.

Девушка контактировала с человеком, заболевшим коронавирусной инфекцией. С 31 марта в течение 7 дней она должна была находиться под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания. Ей нельзя было покидать квартиру, посещать работу, торговые точки и общественные места, пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами.

Также пензячка должна была дважды в сутки измерять температуру тела и составлять письменный отчет, ежедневно сообщать в поликлинику по телефону о состоянии здоровья. При первых признаках заболевания ей предписывалось вызвать скорую помощь и не допускать самолечения.

Девушка была предупреждена об ответственности за невыполнение постановления. Однако 3 апреля они с подругой решили съездить за вещами на прежнюю съемную квартиру.

Подруга вызвала такси. Вход в подъезд охраняли полицейские, и девушки пошли другим путем: воспользовавшись тем, что жилье находится на первом этаже, они вылезли в окно. На таксомоторе они съездили за вещами и вернулись обратно, но тут их задержали стражи порядка.

Девушке грозил штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Однако суд учел, что она раньше не привлекалась к ответственности, признала вину и раскаялась. В итоге сумма штрафа была снижена до 10 тысяч.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Полицейские на фото которые оформили подруг, попали в список контактных лиц? Они тоже должны были на карантин уехать!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На таксомоторе они съездили за вещами и вернулись обратно,
На чем они съездили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

она должна была находиться под непрерывным медицинским наблюдением
а медицинское наблюдение вместе с ней проживало?

Гость||

Гость писал(a):

Они тоже должны были на карантин уехать!
по логике да, а как там на самом деле вышло не знай.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ей нельзя было покидать
а компенсация за нельзя ей предусмотрена?

Гость||

страХи порядка?!?!?

Гость||

незяpenzainform.ru писал(a):

контактировать с третьими лицами.
а полицейские это и есть третьи лица?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но тут их задержали страхи порядка
страХи порядка??? кто это??? новое ведомство?

Гость||

Страхи порядка - супер !

Гость||

Скорее всего они куртизанки.

Гость||

ну вот начало пополнения бюджета за счет карантинщиков и за их же счет по полной обнуляют.

Гость||

Бюджет опустел на премии чинушам местным, вот и ищут способ как с народа их содрать!

Гость||

а где безопасное расстояние. я бы на её месте ломился бы от полицейских с криком мне запрещено penzainform.ru писал(a):

контактировать с третьими лицами.

Гость||

Страх порядка, подходит))

Гость||

Пишет протокол а сам мыслит как причленить.

Имя: Гость
Комментарий:

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