Общество

В Каменском районе начали выдавать ноутбуки многодетным семьям

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Многодетная семья Глебовых из Каменского района одной из первых в регионе получила новый современный девайс для дистанционного обучения. Техника приобретена в рамках акции «Помоги учиться дома». К участию в проекте подключился бизнес. За счет внебюджетных средств закупили 100 ноутбуков, 4 из них получил Каменский район.

«Все они переданы в сельские образовательные организации для многодетных семей, где есть школьники. Передавая ноутбуки в такие семьи, учитывали, что есть школьники разного возраста, в том числе и выпускники», - сообщила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

В семье Марии Глебовой - девять детей, шестеро из которых учатся в школе села Батрак. С введением дистанционного обучения возникла острая необходимость в компьютерной технике.

«Не хватало, да. Теперь, думаю, у нас достаточно. Большое спасибо всем - и губернатору, и руководству школы», - оценила помощь многодетная мать.

В семье, где дистанционно учатся одновременно шесть школьников, создана целая схема по выполнению заданий. Но теперь она станет проще.

«Мы распределяемся так, что сначала мы, большие, помогаем маленьким, помогаем маме делать уроки с ними. Потом по возрастанию уже идут. Один компьютер есть, ноутбук, и еще один компьютер нам выделила школа», - рассказал Илья Глебов.

Техника, полученная многодетными семьями, позволит ученикам получить доступ к современным образовательным платформам, присутствовать на онлайн-уроках и выполнять необходимые задания.

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Гость||

Завтра или сегодня вечером папка его в шинок отнесет на доработку.

Гость||

месяц как дистанционно учатся, а они только начали раздавать, нужно было перед началом учебы раздать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В семье Марии Глебовой - девять детей, шестеро из которых учатся в школе села Батрак
Все свои? Название села говорит о многом.

Гость||

На фото не ноутбук

Гость||

Знаю Марину верховая!все дети от разных производителей.

Имя: Гость
Комментарий:

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