Общество

Суд снизил размер штрафа пензячке, нарушившей карантин

Печать

Чистосердечное раскаяние не поможет избежать наказания, но все же его смягчит.

Несколько дней назад две девушки были задержаны на улице Пролетарской как нарушители карантина: одна из них контактировала с человеком, заболевшим коронавирусом. Согласно постановлению главного государственного врача по Пензенской области, девушка должна была находиться в режиме изоляции и не покидать место проживания.

Но горожанка запрет проигнорировала, ночью вместе с подружкой вылезла в окно и съездила на прежнюю съемную квартиру. Когда девушки вернулись обратно, они были замечены полицейскими.

Дело нарушительницы рассматривалось в Железнодорожном районном суде.

«В период возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции представляющая опасность для окружающих допустила нарушение в установленный срок законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Соответствующая статья административного кодекса предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

«Суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, которая ранее к административной ответственности не привлекалась, и полагал возможным снизить размер штрафа до 10 тысяч рублей», - добавила Олеся Бахтеева.

В других судах Пензенской области уже назначались штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте