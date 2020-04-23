Суд снизил размер штрафа пензячке, нарушившей карантин

23.04.2020 | 20:05

Чистосердечное раскаяние не поможет избежать наказания, но все же его смягчит.

Несколько дней назад две девушки были задержаны на улице Пролетарской как нарушители карантина: одна из них контактировала с человеком, заболевшим коронавирусом. Согласно постановлению главного государственного врача по Пензенской области, девушка должна была находиться в режиме изоляции и не покидать место проживания.

Но горожанка запрет проигнорировала, ночью вместе с подружкой вылезла в окно и съездила на прежнюю съемную квартиру. Когда девушки вернулись обратно, они были замечены полицейскими.

Дело нарушительницы рассматривалось в Железнодорожном районном суде.

«В период возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции представляющая опасность для окружающих допустила нарушение в установленный срок законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», - рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Соответствующая статья административного кодекса предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

«Суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, которая ранее к административной ответственности не привлекалась, и полагал возможным снизить размер штрафа до 10 тысяч рублей», - добавила Олеся Бахтеева.

В других судах Пензенской области уже назначались штрафы за нарушение режима самоизоляции.