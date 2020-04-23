Пензенские семьи начали получать продуктовые наборы

23.04.2020 | 13:10

Пензенцам начали раздавать губернаторские продуктовые наборы. Первыми их получили 162 семьи, проживающие в Ленинском районе.

Выдача пайков стартовала в среду, 22 апреля. В них входят крупы, макароны, кондитерские изделия, подсолнечное масло, консервы. Фотографией набора на своих страницах в соцсетях поделился глава региона Иван Белозерцев.

Вес пайка составляет около 24 килограммов. О дате их выдачи горожанам сообщат соцработники.

«Также еще 200 семей с несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили продуктовые наборы от пензенского отделения Российского детского фонда», - добавили в пресс-службе мэрии.

В областном центре началась раздача и сухих пайков, предназначенных школьникам, которые имеют право на льготное питание.

Набор из мясных и рыбных консервов, круп, макаронных и кондитерских изделий, сгущенного молока, конфет и сока получат 10 000 детей – школьники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также ученики из многодетных семей.