Общество

Пензенские семьи начали получать продуктовые наборы

Печать

Пензенцам начали раздавать губернаторские продуктовые наборы. Первыми их получили 162 семьи, проживающие в Ленинском районе.

Выдача пайков стартовала в среду, 22 апреля. В них входят крупы, макароны, кондитерские изделия, подсолнечное масло, консервы. Фотографией набора на своих страницах в соцсетях поделился глава региона Иван Белозерцев.

Вес пайка составляет около 24 килограммов. О дате их выдачи горожанам сообщат соцработники.

«Также еще 200 семей с несовершеннолетними детьми, состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получили продуктовые наборы от пензенского отделения Российского детского фонда», - добавили в пресс-службе мэрии.

В областном центре началась раздача и сухих пайков, предназначенных школьникам, которые имеют право на льготное питание.

Набор из мясных и рыбных консервов, круп, макаронных и кондитерских изделий, сгущенного молока, конфет и сока получат 10 000 детей – школьники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также ученики из многодетных семей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Интересно , а остальные дети что не нуждаются в помощи.

Гость||

всем детям давайте.......кто против

Гость||

Учреждение социального обслуживания - это собес?

Ну тогда кому там выдавали продуктовые наборы? Как обычно, узкому кругу лиц?

Гость||

Не, нам не надо, уж больно дешманский набор

Гость||

в нашем государстве 21 век детям сухпайки по моему это что ужасное?

Гость||

В глазах рябит от круп, где мясо, где консервы, где ? Хороший однако бакалейщик этот набор набирал и овса не забыл, кушайте лошадки, кушайте.

Гость||

В наше время сухпайки, плакать надо, а не гордиться. Сколько стоят эти пайки? Отдайте деньги малообеспеченным они сами решат, что им купить.

Гость||

В лунино тоже стали давать. Спасибо за набор. Очень хороший, большой. На многодетную семью из 5 человек недели на 2 хватит. Там входит гречка, сахар, манка, геркулес, пшено,рис по 2шт, горох, мука, килька 2 шт, сардина, горбуша, тушенка из говядины, овсяные печенья, масло 2шт рафинированное,сгущенка по 270 гр 2 шт,конфеты полюшка 300 гр, ромашка 250 гр, чай липтон 2шт, вафли 2 уп, печенье юбилейное 2 уп, мясо ципленка в консерве, 3 пачки макарон и 3 пачки спагетти.

Гость||

Смотрю на это и плачу, как же можно ненавидеть свой народ и не любить Россию, чтобы раздавать пайки. Запускаем корабли в космос, имеем ядерное оружие, помогаем всем, а людям подачки. Господи, останови все это безобразие, отпустите всех на работу, и никому не надо будет помогать

Гость||

Дожили. Вообщем не в чем себе не отказывайте.

Гость||

Ничего не говорите. В наше время пайки.

Гость||

да точно. дожили, что радуемся таким наборам, потому что денег даже чтобы коммунальные оплатить не хватает, а про кредиты вообще молчу. Заставили дома сидеть за свой счет, а будешь возмущаться вообще уволят. Народ на нищету обрекают(((((

Гость||

Походу после пандемии у коллекторов самая работа начнется по вышибанию долгов. А у коммунальщиков работы по отключениям прибавится, по тому что долги возрастут, а их сразу погасить просто не будет возможности(((

Гость||

малый бизнес уже угасает, на плаву останутся только более крепкие. За аренду заплати, а ни выручки, ни работы нет. Дома сидим. А если на свой страх и риск выйти еще и последнее отберут штрафами((((

Гость||

Господа критикующие, а мне как многодетному родителю, хочется сказать спасибо и руководству школы, и руководству города с губернией. Да, немного выдали. Но это реальная помощь, бесплатная помощь, которая помогает жить в этот непростой момент. Можете помочь больше? Делайте! А вам, уважаемые организаторы, еще раз спасибо!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте