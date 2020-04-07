07.04.2020 | 08:15

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях фотографией продуктового набора, который получат малоимущие семьи. Решение об их выдаче было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель.

На снимке - рис, гречка, манка и другие крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, вафли, конфеты и печенье, макароны, консервы и иная бакалея.

По словам Ивана Белозерцева, общий вес набора составляет примерно 20 кг. Их получат около 24 тысяч семей Пензенской области, которые стоят на учете как малообеспеченные.

«Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении», - пояснил губернатор.

В комментариях одни пензенцы порадовались, что жители области с низким доходом получат такую поддержку, а другие отметили, что в сложившейся экономической ситуации она необходима не только тем, кто официально зарегистрирован как малообеспеченный.

«Не все семьи, которым нужна помощь, имеют статус. Да и критерии нуждаемости не соответствуют реалиям нынешней жизни. На зарплату в 20 000 сейчас не живешь, а существуешь. А ты уже не малоимущий», - констатировала одна из подписчиц.

«Помогают тем, кому сейчас без этой помощи не прожить. Я думаю, что даже если нет статуса, но семья без копейки осталась, нужно обратиться в соцзащиту - может, хоть разовую помощь окажут», - посоветовала ей другая жительница области.

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