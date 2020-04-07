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Общество | Губернатор выложил фото продуктового набора для малообеспеченных семей

07.04.2020|08:15
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях фотографией продуктового набора, который получат малоимущие семьи. Решение об их выдаче было принято из-за продления нерабочего режима на весь апрель.

На снимке - рис, гречка, манка и другие крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, вафли, конфеты и печенье, макароны, консервы и иная бакалея.

По словам Ивана Белозерцева, общий вес набора составляет примерно 20 кг. Их получат около 24 тысяч семей Пензенской области, которые стоят на учете как малообеспеченные.

«Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении», - пояснил губернатор.

В комментариях одни пензенцы порадовались, что жители области с низким доходом получат такую поддержку, а другие отметили, что в сложившейся экономической ситуации она необходима не только тем, кто официально зарегистрирован как малообеспеченный.

«Не все семьи, которым нужна помощь, имеют статус. Да и критерии нуждаемости не соответствуют реалиям нынешней жизни. На зарплату в 20 000 сейчас не живешь, а существуешь. А ты уже не малоимущий», - констатировала одна из подписчиц.

«Помогают тем, кому сейчас без этой помощи не прожить. Я думаю, что даже если нет статуса, но семья без копейки осталась, нужно обратиться в соцзащиту - может, хоть разовую помощь окажут», - посоветовала ей другая жительница области.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|07.04.2020 08:26|

Позор. 20 лет прорывов и вот настал торжественный момент обнищания. Верной дорогой идете господа-товарищи буржуины.

Гость|07.04.2020 08:31|

Думает, голосовать за него пойдут.

Гость|07.04.2020 08:36|

За Путина? Конечно же пойдут,а кто если не он?

Гость|07.04.2020 08:37|

Гость писал(a):

07.04.2020 08:31|

Думает, голосовать за него пойдут.

Так его уйдут с поста досрочно. Чем быстрей, тем лучше.

Гость|07.04.2020 08:38|

Гость писал(a):

Думает, голосовать за него пойдут.
Его Путин назначает, зачем ему ваши голоса?

При Сталине тоже выборы были.

Гость|07.04.2020 08:42|

Гость писал(a):

ак его уйдут с поста досрочно. Чем быстрей, тем лучше.
Кто его уйдёт? Он Путина устраивает, значит будет работать.

Выборов-то нет уже давно.

Либералы сейчас возмущаются, что Путин мухлюет, но сами они протащили пьяного Ельцина, хотя победил Зюганов.

Гость|07.04.2020 08:46|

Когда уже выдадут, кушать ну очень хочется!

Гость|07.04.2020 08:52|

А где в этой корзине мясо или курица хотя-бы. Или малоимущие не люди и должны подножным кормом питаться.

Гость|07.04.2020 08:54|

Этот набор нужно собирать из пензенских производителей.

Гость|07.04.2020 08:54|

Лучше бы работу МФЦ организовали. У людей куча документов застряло. В том числе и договоры купли продажи жилья. где самоизолироваться???

Гость|07.04.2020 08:56|

Гость писал(a):

Лучше бы работу МФЦ организовали. У людей куча документов застряло. В том числе и договоры купли продажи жилья. где самоизолироваться???
на дворе эпидемия, а эти буржуи жилье продают

Гость|07.04.2020 08:57|

Мясо и курица в консервах, так же, как и рыба.

Гость|07.04.2020 09:00|

Гость писал(a):

Позор. 20 лет прорывов и вот настал торжественный момент обнищания. Верной дорогой идете господа-товарищи буржуины.

почему позор? В интаграмм грызутся из за этих наборов. Все хотят халяву.

Гость|07.04.2020 09:01|

Гость писал(a):

Лучше бы работу МФЦ организовали. У людей куча документов застряло. В том числе и договоры купли продажи жилья. где самоизолироваться???

сидите дома!

Гость|07.04.2020 09:13|

Так называемые малообеспеченные это те, кто получает зп в конвертах, и не платит налогов.

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Имя: Гость
Комментарий:

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