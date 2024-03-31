Пензенских детей до 6 лет хотят обеспечить бесплатными лекарствами

31.03.2024 | 15:35

В Пензенской области хотят бесплатно обеспечивать лекарствами детей до 6 лет. Речь идет о ребятах из многодетных семей.

Их родителям не потребуется оплачивать препараты по рецептам. Соответствующий указ губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Помимо этого, документ предусматривает и другие меры поддержки многодетных семей: первоочередное право на улучшение жилищных условий в рамках различных программ, бесплатное посещение государственных музеев, концертов, выступлений, выставок (кроме коммерческих мероприятий).

Указ рекомендует органам местного самоуправления обеспечить бесплатное питание ребят из многодетных семей в школах, детсадах и других общеобразовательных учреждениях, принимать таких малышей в детские сады в первоочередном порядке.

Известно, что с 1 марта пензенские многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины 2 прожиточных минимумов (25 962 руб.), получают дополнительную поддержку: ежегодную выплату в размере 610 рублей на ребенка до 6 лет и 5 000 рублей - от 6 лет до окончания обучения.

Школьникам с сентября по май оплачивается проезд в общественном транспорте (594 рубля - из расчета 27 рублей на 22 поездки).

Многодетные малообеспеченные семьи имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%.