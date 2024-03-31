Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мар 2024|20:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенских детей до 6 лет хотят обеспечить бесплатными лекарствами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области хотят бесплатно обеспечивать лекарствами детей до 6 лет. Речь идет о ребятах из многодетных семей.

Их родителям не потребуется оплачивать препараты по рецептам. Соответствующий указ губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Помимо этого, документ предусматривает и другие меры поддержки многодетных семей: первоочередное право на улучшение жилищных условий в рамках различных программ, бесплатное посещение государственных музеев, концертов, выступлений, выставок (кроме коммерческих мероприятий).

Указ рекомендует органам местного самоуправления обеспечить бесплатное питание ребят из многодетных семей в школах, детсадах и других общеобразовательных учреждениях, принимать таких малышей в детские сады в первоочередном порядке.

Известно, что с 1 марта пензенские многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины 2 прожиточных минимумов (25 962 руб.), получают дополнительную поддержку: ежегодную выплату в размере 610 рублей на ребенка до 6 лет и 5 000 рублей - от 6 лет до окончания обучения.

Школьникам с сентября по май оплачивается проезд в общественном транспорте (594 рубля - из расчета 27 рублей на 22 поездки).

Многодетные малообеспеченные семьи имеют право на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте