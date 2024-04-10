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Общество

Многодетным родителям предлагают сократить рабочую неделю

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В Госдуму внесен законопроект о возможности сокращения продолжительности рабочего времени для многодетных родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что при воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка.

По их мнению, у них не всегда есть возможность оказывать полноценную поддержку детям, сопровождать их в детские сады, школы, секции дополнительного образования из-за физической нехватки времени.

Разработчики законопроекта предлагают предоставлять одному из родителей в многодетной семьи по его письменному заявлению в адрес работодателя возможность установления 35-часовой рабочей недели вместо 40-часовой.

По словам депутата Леонида Слуцкого, входящего в число инициаторов, законопроект предложен самими многодетными семьями.

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