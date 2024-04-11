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Из жизни

Переехавшая из нового региона РФ мать на 3 дня забыла о детях

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В Пензенской области юноша 17 лет и девочка 11 лет попали в приют после исчезновения матери.

Женщина вынуждена была переселиться в Сурский край из нового региона РФ. В марте она пропала.

«Мама исчезла на 3 дня в поиске развлечений со знакомым мужчиной», - рассказала в четверг, 11 апреля, детский омбудсмен Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

25 марта обнаружили, что дети оставлены без присмотра, так они попали в приют. На четвертые сутки после ухода мать вспомнила о них и начала искать способ вернуть сына и дочь.

За помощью женщина обратилась к Елене Столяровой. Юноша тоже звонил омбудсмену, выражая желание попасть домой.

«11 апреля мать забрала детей из приюта. Но я не смогла удержаться от излишней эмоциональности и возмущения от ее отношения к сыну и дочери. Пришлось прямо по-женски рассказать ей о том, кто она такая в своем поступке, при этом попросила ее не обижаться, объяснив ей, что мы помогаем ее семье. Не знаю, дошли ли до нее мои увещевания и объяснения или нет. Пыталась убедить ее больше не обижать и не оскорблять своих детей таким поведением и отношением к ним», - высказалась Елена Столярова.

Омбудсмен добавила, что остается на связи с сыном женщины, тем более что юноше нужна психологическая поддержка для сдачи ЕГЭ.

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