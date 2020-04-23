Общество

Качество питьевой воды в Кузнецке проверит прокуратура

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Кузнецкая прокуратура проведет проверку по факту порыва на сетях водоснабжения города, который произошел в понедельник, 20 апреля.

Утром из-за аварии на магистральном водопроводе диаметром 500 мм по улицам потекли реки ржавой воды. Снимками ЧП кузнечане делились в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи посочувствовали жителям частных домов, вдоль которых течет «питьевая» вода, и ужаснулись ее качеству.

«В ходе проверки должна быть определена организация, осуществляющая эксплуатацию водопровода, причины возникновения порыва, оценены полнота и своевременность принятых мер по устранению аварийной ситуации, соблюдение нормативов предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, прокуратура проверит и соответствие подаваемой воды санитарным требованиям, работу станции обезжелезивания, а также определит, нужны ли дополнительные меры по обеспечению кузнечан более качественным ресурсом.

«Отдельно должны быть проверены результаты исполнения решения Кузнецкого районного суда от 2016 года по иску прокурора о возложении на администрацию города обязанности организовать надлежащее водоснабжение населения, сроки исполнения которого по ходатайству ответчика неоднократно продлевались судом», - добавила Светлана Артамонова.

Если нарушения законодательства будут выявлены, прокурор Кузнецка примет соответствующие меры, чтобы восстановить права горожан.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

а также определит, нужны ли дополнительные меры по обеспечению кузнечан более качественным ресурсом
Да не, не надо. Родители нас научили, что нормальной воды в Кузнецке нет и не будет. Теперь мы тоже ездим на родники за водой. А вы там продолжайте обмениваться бумажками. И лицо посерьёзней делайте.

Гость||

Прям по Зощенко - Кошка и люди.

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