Качество питьевой воды в Кузнецке проверит прокуратура

23.04.2020 | 11:20

Кузнецкая прокуратура проведет проверку по факту порыва на сетях водоснабжения города, который произошел в понедельник, 20 апреля.

Утром из-за аварии на магистральном водопроводе диаметром 500 мм по улицам потекли реки ржавой воды. Снимками ЧП кузнечане делились в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи посочувствовали жителям частных домов, вдоль которых течет «питьевая» вода, и ужаснулись ее качеству.

«В ходе проверки должна быть определена организация, осуществляющая эксплуатацию водопровода, причины возникновения порыва, оценены полнота и своевременность принятых мер по устранению аварийной ситуации, соблюдение нормативов предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, прокуратура проверит и соответствие подаваемой воды санитарным требованиям, работу станции обезжелезивания, а также определит, нужны ли дополнительные меры по обеспечению кузнечан более качественным ресурсом.

«Отдельно должны быть проверены результаты исполнения решения Кузнецкого районного суда от 2016 года по иску прокурора о возложении на администрацию города обязанности организовать надлежащее водоснабжение населения, сроки исполнения которого по ходатайству ответчика неоднократно продлевались судом», - добавила Светлана Артамонова.

Если нарушения законодательства будут выявлены, прокурор Кузнецка примет соответствующие меры, чтобы восстановить права горожан.