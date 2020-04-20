20.04.2020 | 10:03

Потоп произошел утром в понедельник, 20 апреля, из-за аварии на магистральном водопроводе диаметром 500 мм на ул. Рабочей.

Фотографиями, на которых запечатлены последствия порыва, поделился один из участников группы «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

«Потоп 2020», - озаглавил подборку снимков их автор.

В комментариях кузнечане посочувствовали жителям частных домов, вдоль которых течет «питьевая» вода, и ужаснулись ее качеству.

Многие сыронизировали: «Река Стабильность», «А цвет-то какой красивый», «Прям-таки «Экспо 2020 Кузнецк Аквалайф». Приходи, смотри достижения и качество продукта».

Из-за указанного порыва в городе был остановлен водозабор № 8. Это произошло во второй раз за последние три дня. В субботу причиной для прекращения водоснабжения стала утечка на улице Пензенской.

После отключений в городе серьезно ухудшается качество воды. От стенок труб отходит осадок, образовавшийся после окисления железа.

«Иногда говорят, что вода идет черная, как мазут. Это гидроокись трехвалентного железа. Это то, что на стенках откладывается. Оно срывается и идет к жителям. Вот поэтому такого качества вода», - объяснял ранее руководитель кузнецкого МУП «Водоканал» Валерий Горин.