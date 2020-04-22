Общество

Тарифы на дачные перевозки остаются на уровне 2019 года

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Как минимум на неделю - с 25 апреля на 1 мая - переносится старт дачных перевозок в Пензе. Управление транспорта и связи располагает соответствующим постановлением главы администрации города.

«Мера вынужденная, связанная как с режимом самоизоляции, так и с погодными условиями. Они, сами видите, нас и наших дачников не радуют. Дачные маршруты не будут открыты до тех пор, пока областной штаб при правительстве Пензенской области не даст нам добро», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Если режим повышенной готовности в регионе будет продлен, пензенцы на свои загородные участки поедут позже. Председатели некоторых садоводческих товариществ сами направили в адрес чиновников письма с просьбой перенести начало сезона в связи с эпидемиологической ситуацией. Трудности обойдут стороной тех, у кого есть личный автотранспорт, и жителей частного сектора.

Что касается пассажирских перевозок, то предварительная работа по их организации уже проведена.

«Все автобусы, которые планируется запустить на дачные маршруты, технически готовы. Ремонтные службы на дорогах работают. Где были выявлены недостатки дорожного полотна - все рекомендации по их исправлению направлены в соответствующие районные администрации», - пояснил Михаил Глушков.

Планируется, что курсировать дачный транспорт будет по 21 маршруту. Тарифы на перевозки пассажиров остаются на уровне 2019 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Поднять надо цены ! Сколько можно за дорма возить !

Гость||

Эт что же граждане получается?с такими ценами жлобье дачное хочет продукты питания отбить?

Гость||

Гость писал(a):

Эт что же граждане получается?с такими ценами жлобье дачное хочет продукты питания отбить?
Уймись, чудило.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько можно за дорма возить !
Где это вас, грамотеев, учат? Жертва ЕГЭ?

Имя: Гость
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