Общество

В Старой Каменке депутаты несколько месяцев мотали землевладельцу нервы

Печать

В селе Старая Каменка Пензенского района депутаты заволокитили открытие торгового объекта.

В 2016 году индивидуальный предприниматель взял в аренду у собственника земельный участок с возведенным на нем строением и открыл магазин. Однако региональное управление Росреестра выяснило, что это нецелевое использованием участка, так как он выделялся под индивидуальное жилое строительство.

В этом случае выход достаточно прост: комитет местного самоуправления сельсовета может выдать документ на условно разрешенный вид использования участка, и тогда несостоявшийся коттедж можно использовать как торговую точку.

Владелец здания в сентябре 2019 года подал депутатам заявление о выдаче такой бумаги. Народные избранники должны были провести публичные слушания и рассмотреть его. Однако в течение шести сессий они не могли решить вопрос.

В частности, от владельца участка требовали документы, не предусмотренные градостроительным законодательством: техпаспорт на здание, договор аренды и другие. Ситуация растянулась на четыре месяца.

«Прокурор района внес в комитет местного самоуправления Старокаменского сельсовета представление. Проведены публичные слушания, по итогам которых собственнику выдано разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Индивидуальный предприниматель восстановил свою торговую деятельность», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

пусть теперь депутата мотает на шляпе...

Гость||

И везде вот так,куда не коснись,что не начни делать и одни препоны от местной власти.ждали когда им в руки сунут деньжат,чего здесь не понятного

Гость||

Гость писал(a):

И везде вот так,куда не коснись,что не начни делать и одни препоны
А че сказать то хотел в итоге?

Гость||

Ну я надеюсь все бездари уже уволены и под следствием ? Много что получится конфисковать ? Это же явно взятку вымогали.

Гость||

Гость писал(a):

Ну я надеюсь все бездари уже уволены и под
Как ты депутата народного избранника уволишь? Против народа идти хочешь?

Гость||

откат ждали

Гость||

Старая Каменка - откат на откате.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте