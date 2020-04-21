В Старой Каменке депутаты несколько месяцев мотали землевладельцу нервы

21.04.2020 | 12:20

В селе Старая Каменка Пензенского района депутаты заволокитили открытие торгового объекта.

В 2016 году индивидуальный предприниматель взял в аренду у собственника земельный участок с возведенным на нем строением и открыл магазин. Однако региональное управление Росреестра выяснило, что это нецелевое использованием участка, так как он выделялся под индивидуальное жилое строительство.

В этом случае выход достаточно прост: комитет местного самоуправления сельсовета может выдать документ на условно разрешенный вид использования участка, и тогда несостоявшийся коттедж можно использовать как торговую точку.

Владелец здания в сентябре 2019 года подал депутатам заявление о выдаче такой бумаги. Народные избранники должны были провести публичные слушания и рассмотреть его. Однако в течение шести сессий они не могли решить вопрос.

В частности, от владельца участка требовали документы, не предусмотренные градостроительным законодательством: техпаспорт на здание, договор аренды и другие. Ситуация растянулась на четыре месяца.

«Прокурор района внес в комитет местного самоуправления Старокаменского сельсовета представление. Проведены публичные слушания, по итогам которых собственнику выдано разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Индивидуальный предприниматель восстановил свою торговую деятельность», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.