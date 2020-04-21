В Пензе весь апрель будут убирать поваленные во время урагана деревья

21.04.2020 | 08:20

В Пензе продолжают ликвидировать последствия урагана, обрушившегося на город 11 и 12 апреля. Сотрудники «Зеленого хозяйства» убирают пострадавшие от непогоды деревья.

«Всего в МУП в настоящее время зафиксировано 173 заявки, по многим из них - сразу несколько зеленых насаждений, которые в целях безопасности необходимо ликвидировать. Ежедневно поступают новые сообщения о подобных объектах», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По словам директора МУП Вячеслава Голохвастова, за неделю было отработано 85 адресов, проведена опиловка более 170 деревьев.

Завершить работы планируется до 30 апреля. У коммунальщиков остается еще более 70 заявок.

К этому же времени планируют ликвидировать последствия разгула стихии в Заречном. Там 11 и 12 апреля упало не менее 150 деревьев. Поврежденными оказались как минимум 17 машин. При этом автомобилистам, которые нарушили ПДД при парковке, могут отказать в выплате компенсации.