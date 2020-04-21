Общество

В Пензе весь апрель будут убирать поваленные во время урагана деревья

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В Пензе продолжают ликвидировать последствия урагана, обрушившегося на город 11 и 12 апреля. Сотрудники «Зеленого хозяйства» убирают пострадавшие от непогоды деревья.

«Всего в МУП в настоящее время зафиксировано 173 заявки, по многим из них - сразу несколько зеленых насаждений, которые в целях безопасности необходимо ликвидировать. Ежедневно поступают новые сообщения о подобных объектах», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

По словам директора МУП Вячеслава Голохвастова, за неделю было отработано 85 адресов, проведена опиловка более 170 деревьев.

Завершить работы планируется до 30 апреля. У коммунальщиков остается еще более 70 заявок.

К этому же времени планируют ликвидировать последствия разгула стихии в Заречном. Там 11 и 12 апреля упало не менее 150 деревьев. Поврежденными оказались как минимум 17 машин. При этом автомобилистам, которые нарушили ПДД при парковке, могут отказать в выплате компенсации.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Весь год будут убирать...

Гость||

Весь год будут убирать...

НЕ БУДУТ!!! До майских праздников и деньги кончаться.

Гость||

Позорище, лузгин немощный как старик...

Гость||

Почему так мало, всего полтора месяца? Надо год, два!?

Гость||

Лузгин уйди, не справляешься на 100%?

Гость||

Весь двор в деревьях, а это 200м. от губера!? ПОЗОР!

Гость||

А будете гундеть, вообще убирать не станем.

Имя: Гость
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