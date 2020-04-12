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Глас народа | Пензенцы о непогоде: В городе просто жесть и апокалипсис

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В воскресенье, 12 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратились жители областного центра и Пензенского района, возмущенные бездействием дорожных служб.

«Снегопад в апреле, конечно, явление неожиданное. Но ведь с прогнозом погоды все ознакомлены. Метель несколько часов бушует, а улицы так и остаются нечищеными. Молчу уже про внутриквартальные дороги», - написал пензенец Евгений.

Беспокойство у мужчины вызывает то, что сугробы помешают проехать машинам скорой или пожарным подразделениям, что неминуемо приведет к новым ЧП.

«Складывается впечатление, что коммунальные службы города оказались полностью парализованными. Или тоже ушли на самоизоляцию. В городе просто жесть и апокалипсис», - посетовала пензячка Алла.

Женщина рассказала, что вынуждена была сегодня пробираться на работу в сугробах чуть ли не по колено.

«Шла вдоль улицы Мира. Тротуар замело, и на проезжей части не лучше обстановка», - отметила женщина.

В Пензенском районе, в селе Калинино, засыпанные снегом дорожки оказались не единственной неприятностью.

«Под утро у нас отключили электричество. Уже семь часов люди сидят без света. Отопление электрическое. Замерзаем! Я в шоке от "реагирования" служб, которые обязаны незамедлительно принимать меры. Даже если провода оборваны где-то, неужели за это время невозможно найти проблему и исправить?» - пожаловалась в редакцию портала горожанка, решившая отправиться на самоизоляцию в частный сектор.

Непогода, разыгравшаяся в областном центре в ночь на воскресенье, 12 апреля, стала причиной многих ЧП. Обрушившиеся деревья повредили машины, оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Стадо самоизолировавшихся баранов-чиновников показали абсолютную беспомощность в данной ситуации... зато у нас есть проблема коронавируса, которая на самом деле проблемой не является, но именно на него спишут нынешнюю беспомощность администрации...

Гость||

Гнать всех чинуш поганый метлой,раньше за такое сажали или расстрел, а щавель все свои, посадить некого. Мэр позорно, мальчик для битья!!!!

Гость||

Стадо беспомощных дебилов у власти. Выходные же, они загородных дачах изолируются и дезинфиграются. Плевать им на смертных

Гость||

А у нас есть ещё какие то службы? Все давно продано!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.04.2020 11:12|

А у нас есть ещё какие то службы? Все давно продано!!!!

продано не продано, а свои обязанности выполнять должны, вот на лицо отношение власти к народу... слова излишне

Новости-Мотто (гость)||

Да просто резкое снижение тепловыделения мировой экономики. Теорема баланса потоков энергии. Мотовилов-85.

Гость||

Гость писал(a):

А я Дина Черемушкина!
Заебал ты хуйню писать. Допишешься, она к тебе в гости придёт.

Гость||

Ну ничего-ничего. Зато у нас Иван на гармошке играет.

Гость||

Новости-Мотто писал(a):

Да просто резкое снижение тепловыделения мировой экономики. Теорема баланса потоков энергии. Мотовилов-85.
Природа самоизолирует и помогает выжить. Не?

Гость||

quote="Гость"]Гость|12.04.2020 10:35|

Кто-нибудь может объяснить, что вообще сейчас происходит?Природа показала всю бездарность нынешних руководителей,начиная от Лузгина и его замов и заканчивая Белозерцевым.Они что не знали,что на область сильный снегопад идёт?Знали.Они не знали,что все коммунальные и дорожные службы должны быть приведены в режим "боевого" дежурства?Знали.Тогда почему с вечера не начали чистить дороги и не чистили всю ночь и сейчас?Должны быть заведены уголовные дела,за умышленное бездействие мэра и губернатора.Не белочек нужно в окошко рассматривать,а работать,Иван Александрович.

Гость||

Кстати, когда Ивана арестуют?

Гость||

Гость|12.04.2020 11:22|

Кстати, когда Ивана арестуют?

а когда раскулачат долино наследие ?

Гость||

А мэр Лузгин самоизолировался?

Гость||

Гнать все руководство поганой метлой и главных ЖКХ-ков туда же, только собирать могут.

Гость||

Как вы,господа пензяки?Не вспотели?Окна у всех открыты? Может кому отопление отключить?

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Имя: Гость
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