12.04.2020 | 10:54

В воскресенье, 12 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратились жители областного центра и Пензенского района, возмущенные бездействием дорожных служб.

«Снегопад в апреле, конечно, явление неожиданное. Но ведь с прогнозом погоды все ознакомлены. Метель несколько часов бушует, а улицы так и остаются нечищеными. Молчу уже про внутриквартальные дороги», - написал пензенец Евгений.

Беспокойство у мужчины вызывает то, что сугробы помешают проехать машинам скорой или пожарным подразделениям, что неминуемо приведет к новым ЧП.

«Складывается впечатление, что коммунальные службы города оказались полностью парализованными. Или тоже ушли на самоизоляцию. В городе просто жесть и апокалипсис», - посетовала пензячка Алла.

Женщина рассказала, что вынуждена была сегодня пробираться на работу в сугробах чуть ли не по колено.

«Шла вдоль улицы Мира. Тротуар замело, и на проезжей части не лучше обстановка», - отметила женщина.

В Пензенском районе, в селе Калинино, засыпанные снегом дорожки оказались не единственной неприятностью.

«Под утро у нас отключили электричество. Уже семь часов люди сидят без света. Отопление электрическое. Замерзаем! Я в шоке от "реагирования" служб, которые обязаны незамедлительно принимать меры. Даже если провода оборваны где-то, неужели за это время невозможно найти проблему и исправить?» - пожаловалась в редакцию портала горожанка, решившая отправиться на самоизоляцию в частный сектор.

Непогода, разыгравшаяся в областном центре в ночь на воскресенье, 12 апреля, стала причиной многих ЧП. Обрушившиеся деревья повредили машины, оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию.