Общество

В Пензе готовятся к новому удару непогоды

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О том, как идет уборка поваленных во время разгула стихии деревьев, шла речь на планерке в администрации Пензы во вторник, 21 апреля.

Упавшие стволы и ветви распиливают и вывозят. Работа продлится до конца апреля. Ранее речь шла о том, что в областном центре ураган повалил порядка 200 деревьев. На сегодняшний день выяснилось, что их гораздо больше.

От единой дежурной диспетчерской службы поступают новые заявки, с учетом которых строится работа по вывозу останков кленов, берез и лип.

В частности, комиссия, объехавшая город накануне, наблюдала как порубочные остатки, так и еще необработанные поваленные деревья на улицах Рахманинова, Калинина, Минской, Красной, Кижеватова, Коммунистической, на проспекте Строителей.

Мэр Андрей Лузгин дал распоряжение собрать информацию о поступлении заявок от районных администраций, а также связаться с управляющими компаниями, которые должны провести опиловку деревьев и кустарников во дворах.

Между тем в администрации продолжают готовиться к следующему «деревьепаду».

«22 и 23 апреля в Пензе ожидается снег, усиление ветра до 12-18, местами до 20 м/с», - доложил начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.

Руководство МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство г. Пензы» получило задание обеспечить дежурство сотрудников и предупредить управляющие компании, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Серафима!!!

Не летай больше с картинкой над Пензой и областью!!!

Прогневал ты божество, мстить оно нам начало!

Гость||

Гость писал(a):

Серафима!!!

Не летай больше с картинкой над Пензой и областью!!!

Прогневал ты божество, мстить оно нам начало!

))))) Всё просто в Европе больше половина самолётов не летает,нет выбросов от двигателей,нет химтрейлов от упырей,вот природа и перестраивается.

Мотовилов пишет (гость)||

Удар ожидается двойным. Одновременно подадут кипяток под повышенным давлением в отопительные сети города. Порывы гнилых и дефектных труб при таком варварском "испытании" грозят разрушением жилого фонда и человеческими потерями...

Гость||

Мотовилов пишет (гость) писал(a):

Удар ожидается двойным. Одновременно подадут кипяток под повышенным давлением в отопительные сети города. Порывы гнилых и дефектных труб при таком варварском "испытании" грозят разрушением жилого фонда и человеческими потерями...
А что вы хотите от Вексельберга и ко?Упыри наносят очередной удар по народу,им же этого всего мало.

Имя: Гость
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