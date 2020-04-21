В Пензе готовятся к новому удару непогоды

О том, как идет уборка поваленных во время разгула стихии деревьев, шла речь на планерке в администрации Пензы во вторник, 21 апреля.
Упавшие стволы и ветви распиливают и вывозят. Работа продлится до конца апреля. Ранее речь шла о том, что в областном центре ураган повалил порядка 200 деревьев. На сегодняшний день выяснилось, что их гораздо больше.
От единой дежурной диспетчерской службы поступают новые заявки, с учетом которых строится работа по вывозу останков кленов, берез и лип.
В частности, комиссия, объехавшая город накануне, наблюдала как порубочные остатки, так и еще необработанные поваленные деревья на улицах Рахманинова, Калинина, Минской, Красной, Кижеватова, Коммунистической, на проспекте Строителей.
Мэр Андрей Лузгин дал распоряжение собрать информацию о поступлении заявок от районных администраций, а также связаться с управляющими компаниями, которые должны провести опиловку деревьев и кустарников во дворах.
Между тем в администрации продолжают готовиться к следующему «деревьепаду».
«22 и 23 апреля в Пензе ожидается снег, усиление ветра до 12-18, местами до 20 м/с», - доложил начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.
Руководство МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство г. Пензы» получило задание обеспечить дежурство сотрудников и предупредить управляющие компании, сообщили в пресс-службе мэрии.
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