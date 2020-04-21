В Пензе готовятся к новому удару непогоды

21.04.2020 | 15:11

О том, как идет уборка поваленных во время разгула стихии деревьев, шла речь на планерке в администрации Пензы во вторник, 21 апреля.

Упавшие стволы и ветви распиливают и вывозят. Работа продлится до конца апреля. Ранее речь шла о том, что в областном центре ураган повалил порядка 200 деревьев. На сегодняшний день выяснилось, что их гораздо больше.

От единой дежурной диспетчерской службы поступают новые заявки, с учетом которых строится работа по вывозу останков кленов, берез и лип.

В частности, комиссия, объехавшая город накануне, наблюдала как порубочные остатки, так и еще необработанные поваленные деревья на улицах Рахманинова, Калинина, Минской, Красной, Кижеватова, Коммунистической, на проспекте Строителей.

Мэр Андрей Лузгин дал распоряжение собрать информацию о поступлении заявок от районных администраций, а также связаться с управляющими компаниями, которые должны провести опиловку деревьев и кустарников во дворах.

Между тем в администрации продолжают готовиться к следующему «деревьепаду».

«22 и 23 апреля в Пензе ожидается снег, усиление ветра до 12-18, местами до 20 м/с», - доложил начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.

Руководство МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство г. Пензы» получило задание обеспечить дежурство сотрудников и предупредить управляющие компании, сообщили в пресс-службе мэрии.