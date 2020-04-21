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Глас народа | Пензячка с ребенком в больнице: Чувствую себя подопытной мышью

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«Корона в Пензе, я чувствую себя подопытной мышью! Заболеем мы тут все или нет? Положительный тест у соседки или нет? Когда придут анализы? Когда окажут помощь моему ребенку? Почему ребенка с 36,6 положили с больными детками? Максимальный репост! Мы все в одной лодке», - такой пост разместила молодая мама по имени Ирина в Instagram в понедельник, 20 апреля.

Пензячку и ее двухмесячную дочь положили в корпус раннего детства областной детской больницы на улице Бекешской.

«Ночью моей дочери стало плохо: у нее началась по типу эпилепсия - пена изо рта, судороги. Я вызвала скорую, приехала скорая, померили температуру - 36,6. То есть эти судороги продолжались и были не на фоне высокой температуры. Дочка попала в реанимацию. После реанимации нас положили в 35-е отделение (корпус раннего детства).

После того как вытащили подключичный катетер, поднялась температура 37,5. Через 20 минут я раздела ребенка и температура спала до 36,6. Но это был повод отправить нас в инфекционное отделение, несмотря на то что ни горло не красное, ни соплей нет, ни кашля.

В палате нас десять человек, дышать нечем, воздух даже не движется, условий для детей никаких нет. Очень сложно помыть ребенка, нет электрического чайника, чтобы вскипятить воду, нет микроволновки, чтобы простерилизовать соски, не дают одеялки, пеленки», - рассказала Ирина.

Женщина призналась, что больше всего ее пугает неизвестность.

«В вашей палате может оказаться один заразный человек, который заразит и вас, и вашего ребенка. Вы можете заразить всех детей в палате, потому что вы не знали, больны вы или не больны», - отметила горожанка, говоря о коронавирусе.

Ирина подчеркнула, что претензий к врачам у нее нет, не устраивает сама система.

«Мое негодование вызвано всего лишь двумя людьми, остальным я безмерно благодарна. Я жду теста шесть дней и потом буду ждать еще шесть, потому что в палате есть сомнительный результат. Мы занимаем место, врачам необходимо нас осматривать и тратить свое время на уже здоровых пациентов. Когда ты находишься в такой ситуации, когда дорога каждая минута для лечения твоего ребенка, ожидание становится мучительно долгим», - признала Ирина.

Дело в том, что судороги у ее дочери не прекратились. Ребенку, скорее всего, нужно назначить лечение, но он вынужден ждать.

«Я с 17-го числа прошу пригласить к моему ребенка невролога-эпилептолога, чтобы проконсультироваться, что происходит с ребенком, потому что участились судороги. Но, к сожалению, никто ко мне не пришел: нельзя. Поэтому, скорее всего, мы умрем даже не от коронавируса, а с коронавирусом», - заявила молодая мать.

21 апреля Ирину с дочерью выписали из больницы. Она временно поселилась на съемной квартире, где намерена оставаться в течение 14 дней. «Мне дали сегодня выписку, тест отрицательный, но если в следующий раз придет положительный, значит меня заразили в инфекционном отделении», - заключила она.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я жду теста шесть дней и потом буду ждать еще шесть, потому что в палате есть сомнительный результат.
Так и здоровый заразится.

Гость||

Не до тебя сейчас. Все усилия направлены, чтобы уберечь элиты от напасти.

Гость||

Везде хаос и бардак! Всё хорошо только по телеку!

Гость||

Всё сквозь одно место. Верхние бездельники с сего ведомства то поди в отдельных палатах будут пролёживать с аппаратами ИВС ? Министр на месте уже был ?

Гость||

В больницу лучше не попадать.

Гость||

Плюньте на такую помощь и уйдите домой.

Гость||

Гость писал(a):

В больницу лучше не попадать.
Попасть туда легко, а выздороветь и выйти ой как трудно.

Гость||

Всё для галочки! Живодеры!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому, скорее всего, мы умрем даже не от коронавируса, », - заключила молодая мать.
ДЕРЖИСЬ СИСТРЕНКА

Гость||

Страшнее вируса только наша медицина.

Гость||

В том то и проблема, что система тупая, врачи бедные, обязаны исполнять все инструкции какие бы тупыми они не были((( живодерство 2 месячного ребёнка держать в душной палате с детьми с температурой и симптомами орви!!!! Тем более ребёнка с судорогами, которому нужно обследование!!!

Гость||

Гость писал(a):

Поэтому, скорее всего, мы умрем даже не от коронавируса, », - заключила молодая мать.

ДЕРЖИСЬ СИСТРЕНКА

Лучше бы скинулись на подарок врачам, чем сидеть с интернете.

Гость||

Гость писал(a):

Страшнее вируса только наша медицина.
Нет, страшнее всего те глуповатые бездари которые её управляют и не только её, а всей страной в целом.

Гость||

Гость писал(a):

Всё сквозь одно место. Верхние бездельники с сего ведомства то поди в отдельных палатах будут пролёживать с аппаратами ИВС ? Министр на месте уже был ?
Никишина, Чижову, Воробьеву, Воеводина на нары!

Гость||

Конечно ,это безобразие.Но ,думаю,что в данной ситуации поможет только телевизор.Там все прекрасно,все счастливы и горды за родину и её сильного президента,и так уже лет 20,вот только про Украину перестали орать,а так все по прежнему.Здоровья вам и близким.

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Имя: Гость
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