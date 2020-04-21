В лесничествах займутся расчисткой дорог от рухнувших деревьев

21.04.2020 | 10:04

В понедельник, 20 апреля, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин объехал районы, инспектируя состояние лесных дорог.

Ураган, произошедший 11 и 12 апреля, принес немало бед. Только в Пензе, по данным МУП «Зеленое хозяйство», насчитывается около 200 поваленных ветром деревьев. Они повредили машины, оборвали провода, перекрыли проезды, создали на дорогах аварийную ситуацию.

От разгула стихии пострадали и леса. Упавшие под напором ветра и тяжестью облепившего ветки снега деревья завалили лесные дороги и лишили патрульную и пожарную технику возможности проезда.

Наибольший объем очистки лесных дорог от ветровальной и снеголомной древесины предстоит выполнить в Ахунско-Ленинском, Большевьясском, Лунинском лесничествах. Их руководителям поручено незамедлительно приступить к работе в связи с особым противопожарным режимом.

«Кроме того, перед лесничествами поставлена задача определить участки со снеголомом, буреломом и ветровалом, требующие проведения лесопатологического обследования инструментальным способом для назначения в них санитарно-оздоровительных мероприятий», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.