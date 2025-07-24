62 пензенца наказаны за нарушение правил безопасности в лесах

24.07.2025 | 12:33

В 2025 году в Пензенской области за нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафовали 62 человека. Это обычные граждане, уточнил замначальника управления регионального минлесхоза Антон Малин.

Он уточнил, что во время действия особого противопожарного режима штраф для граждан составляет от 40 000 рублей, для юридических лиц - до 2 млн.

По словам Антона Малина, в основном возгорания случаются именно по вине граждан, поэтому в засушливую погоду при наступлении IV-V классов пожарной опасности вводится запрет на посещение лесов. Конкретно сейчас такого запрета нет.

«Это действенная мера», - подчеркнул чиновник во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте».

По последним данным, в 2025 году в Пензенской области случилось 13 лесных пожаров на площади около 10 гектаров. Для сравнения: в прошлом году огнем было пройдено около 1 000 гектаров.

С 10 июля в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры и жечь мусор, работать с использованием открытого огня.

При обнаружении огня в лесу следует позвонить по номеру 8(800)100-94-00, это региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, которая работает круглосуточно.