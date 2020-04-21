В гордуме предложили изменить регламент сессий

Депутаты Пензенской городской думы решают, как будут проходить заседания постоянных комиссий и сессии в ближайшее время. Регламент работы народных избранников изменится в рамках режима повышенной готовности.
«Видео-конференц-связь позволит принимать решение без совместного заседания комиссий в едином помещении», - доложил заместитель главы города Иван Краснов.
Провести сессию в онлайн-режиме с тем количеством депутатов, что есть в составе думы, довольно сложно и с технической точки зрения, и с организационной, например не вполне очевидна процедура голосования. В таких условиях станет не до прений и полемики, которыми уже запомнились заседания гордумы седьмого созыва.
«Может быть, прописать в регламенте, что вопросы, выносимые в таком формате проведения сессий, должны носить исключительный характер и быть связаны с обеспечением жизнедеятельности города?» - предложил депутат Алексей Шуварин.
Перед внеочередной сессией провели сразу три заседания постоянных комиссий: по местному самоуправлению, градостроительству, экономике и бюджету.
Начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина сообщила, что доходную часть казны не из чего увеличивать, но внутри бюджета потоки нужно перераспределить.
«Из резерва берется 2 миллиона 923,8 тысячи рублей, которые распределяются по следующим направлениям: управление жилищно-коммунального хозяйства - 2 миллиона 378,1 тысячи рублей, управление муниципального имущества - 504 тысячи, управление образования - 41,7 тысячи рублей», - конкретизировала она.
В связи с непростой экономической ситуацией в мэрии вынесли на обсуждение проект решения в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам.
«Предполагается снижение корректирующего коэффициента на 25% для розничной торговли, которая осуществляется через объекты стационарной торговой сети, имеющих торговые залы, в ассортименте товаров которых представлены продовольственные товары, лекарственные средства, а также розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также для продовольственной группы товаров», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Герман Дорофеев.
Определенные послабления коснутся и транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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пусть изолируются и не заседают, хоть поменьше вреда от них будет.