Общество

«Дамате» присоединилась к акции в соцсетях #МыДляВасБезВыходных

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Группа компаний «Дамате» присоединилась к всероссийской акции в социальных сетях #МыДляВасБезВыходных, чтобы поддержать всех тех, кто по долгу службы остается на рабочем месте.

«Дамате» ни на один день не останавливала свою работу. В сложившейся ситуации бесперебойное снабжение жителей России качественной молочной и мясной продукцией - дело первостепенной важности.

По всей стране продолжают трудиться более 6 тысяч сотрудников «Дамате». Около 5 тысяч человек заняты непосредственно на производственных площадках компании. В Москве и Московской области, в Пензенской и Тюменской областях, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике часть персонала, чей функционал это позволяет, работает в удаленном режиме.

С момента запуска на предприятиях на каждом этапе действуют эффективные меры пищевой и санитарной безопасности производства. Регулярно проводится санитарная обработка помещений, оборудования и инвентаря, сотрудники обеспечиваются специальной одеждой, масками и перчатками на всех этапах работы.

Тем не менее с 13 марта группа компаний «Дамате» ввела на своих предприятиях ряд дополнительных мер с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья работников. «Дамате» строго контролирует соблюдение мер личной гигиены сотрудниками.

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